https://ria.ru/20220226/rt-1775311410.html

RT сообщил, что YouTube отключил монетизацию его каналов на всех языках

RT сообщил, что YouTube отключил монетизацию его каналов на всех языках - РИА Новости, 26.02.2022

RT сообщил, что YouTube отключил монетизацию его каналов на всех языках

Телеканал RT на фоне спецоперации России по демилитаризации Украины и новых санкций запада против РФ сообщил, что компания YouTube отключила монетизацию его... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T23:35

2022-02-26T23:35

2022-02-26T23:49

youtube

телеканал rt

обострение ситуации в днр и лнр

технологии

владимир путин

россия

украина

донбасс

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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Телеканал RT на фоне спецоперации России по демилитаризации Украины и новых санкций запада против РФ сообщил, что компания YouTube отключила монетизацию его каналов на всех языках, а также монетизацию профиля документального телеканала RTД."Ограничения коснулись наших аккаунтов на всех языках, а также профиля документального телеканала RTД. Платформа сообщает (уже по традиции), что наш контент "не отвечает правилам монетизации", - сообщил RT в своем телеграм-канале, приложив скриншот соответствующего уведомления.РИА Новости обратилось в пресс-службу корпорации Google, которой принадлежит YouTube, с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию, а также дать комментарий. На момент написания материала компания не ответила на письменный запрос агентства.Роскомнадзор в минувшем ноябре сообщал РИА Новости, что с 2020 года зафиксировал более 50 фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок, наиболее частой цензуре подвергаются материалы таких СМИ, как Sputnik, RT, Anna News, половина из них зафиксирована на YouTube.Ведомство отмечало, что считает подобные действия администрации видеохостинга YouTube актом цензуры, нарушающим ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/smi-1775193364.html

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россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

youtube, телеканал rt, технологии, владимир путин, россия, украина, донбасс