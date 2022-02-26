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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/rt-1775311410.html
RT сообщил, что YouTube отключил монетизацию его каналов на всех языках
RT сообщил, что YouTube отключил монетизацию его каналов на всех языках - РИА Новости, 26.02.2022
RT сообщил, что YouTube отключил монетизацию его каналов на всех языках
Телеканал RT на фоне спецоперации России по демилитаризации Украины и новых санкций запада против РФ сообщил, что компания YouTube отключила монетизацию его... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T23:35
2022-02-26T23:49
youtube
телеканал rt
обострение ситуации в днр и лнр
технологии
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Телеканал RT на фоне спецоперации России по демилитаризации Украины и новых санкций запада против РФ сообщил, что компания YouTube отключила монетизацию его каналов на всех языках, а также монетизацию профиля документального телеканала RTД."Ограничения коснулись наших аккаунтов на всех языках, а также профиля документального телеканала RTД. Платформа сообщает (уже по традиции), что наш контент "не отвечает правилам монетизации", - сообщил RT в своем телеграм-канале, приложив скриншот соответствующего уведомления.РИА Новости обратилось в пресс-службу корпорации Google, которой принадлежит YouTube, с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию, а также дать комментарий. На момент написания материала компания не ответила на письменный запрос агентства.Роскомнадзор в минувшем ноябре сообщал РИА Новости, что с 2020 года зафиксировал более 50 фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок, наиболее частой цензуре подвергаются материалы таких СМИ, как Sputnik, RT, Anna News, половина из них зафиксирована на YouTube.Ведомство отмечало, что считает подобные действия администрации видеохостинга YouTube актом цензуры, нарушающим ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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youtube, телеканал rt, технологии, владимир путин, россия, украина, донбасс
23:35 26.02.2022 (обновлено: 23:49 26.02.2022)
 
RT сообщил, что YouTube отключил монетизацию его каналов на всех языках

RT сообщил, что YouTube отключил монетизацию его каналов на всех языках и профиля RTД

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала Russia Today
Логотип телеканала Russia Today - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Телеканал RT на фоне спецоперации России по демилитаризации Украины и новых санкций запада против РФ сообщил, что компания YouTube отключила монетизацию его каналов на всех языках, а также монетизацию профиля документального телеканала RTД.
"Ограничения коснулись наших аккаунтов на всех языках, а также профиля документального телеканала RTД. Платформа сообщает (уже по традиции), что наш контент "не отвечает правилам монетизации", - сообщил RT в своем телеграм-канале, приложив скриншот соответствующего уведомления.
РИА Новости обратилось в пресс-службу корпорации Google, которой принадлежит YouTube, с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию, а также дать комментарий. На момент написания материала компания не ответила на письменный запрос агентства.
Роскомнадзор в минувшем ноябре сообщал РИА Новости, что с 2020 года зафиксировал более 50 фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок, наиболее частой цензуре подвергаются материалы таких СМИ, как Sputnik, RT, Anna News, половина из них зафиксирована на YouTube.
Офис RT в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 00:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сайт RT получил метку "false" от Facebook
Ведомство отмечало, что считает подобные действия администрации видеохостинга YouTube актом цензуры, нарушающим ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 17:35
Финский телеоператор Elisa уберет канал RT из пакета программ
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРYouTubeТелеканал RTТехнологииВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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