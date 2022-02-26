https://ria.ru/20220226/rszo-1775283466.html

Украинские националисты продолжают размещать РСЗО в жилых кварталах

Украинские националисты продолжают размещать РСЗО в жилых кварталах - РИА Новости, 26.02.2022

Украинские националисты продолжают размещать РСЗО в жилых кварталах

Украинские националисты размещают оружие в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T18:49

2022-02-26T18:49

2022-02-26T18:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские националисты размещают оружие в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ."Данные нашей разведки продолжают фиксировать размещение украинскими националистами реактивных и артиллерийских подразделений в жилых кварталах не только в Киеве, но и в других украинских городах", - сказал Конашенков.Он подчеркнул, что руководство Украины "многократно заявляло, что не прикрывается мирным населением и не ставит тяжелые огневые средства в городах, такая откровенная ложь может повлечь тяжелые последствия".Он обратил внимание на многочисленные видеокадры из Киева, Харькова и других городов, которые сейчас распространяются не только в СМИ.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.После этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/oruzhie-1775279896.html

https://ria.ru/20220226/natsionalisty-1775278730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, россия, харьков, киев, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр