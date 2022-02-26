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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/rszo-1775283466.html
Украинские националисты продолжают размещать РСЗО в жилых кварталах
Украинские националисты продолжают размещать РСЗО в жилых кварталах - РИА Новости, 26.02.2022
Украинские националисты продолжают размещать РСЗО в жилых кварталах
Украинские националисты размещают оружие в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T18:49
2022-02-26T18:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
харьков
киев
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские националисты размещают оружие в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ."Данные нашей разведки продолжают фиксировать размещение украинскими националистами реактивных и артиллерийских подразделений в жилых кварталах не только в Киеве, но и в других украинских городах", - сказал Конашенков.Он подчеркнул, что руководство Украины "многократно заявляло, что не прикрывается мирным населением и не ставит тяжелые огневые средства в городах, такая откровенная ложь может повлечь тяжелые последствия".Он обратил внимание на многочисленные видеокадры из Киева, Харькова и других городов, которые сейчас распространяются не только в СМИ.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.После этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/oruzhie-1775279896.html
https://ria.ru/20220226/natsionalisty-1775278730.html
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в мире, владимир путин, россия, харьков, киев, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
18:49 26.02.2022
 
Украинские националисты продолжают размещать РСЗО в жилых кварталах

Минобороны: украинские националисты размещают РСЗО и артиллерию в жилых кварталах

© REUTERS / Gleb GaranichВоеннослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские националисты размещают оружие в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ.
"Данные нашей разведки продолжают фиксировать размещение украинскими националистами реактивных и артиллерийских подразделений в жилых кварталах не только в Киеве, но и в других украинских городах", - сказал Конашенков.
Он подчеркнул, что руководство Украины "многократно заявляло, что не прикрывается мирным населением и не ставит тяжелые огневые средства в городах, такая откровенная ложь может повлечь тяжелые последствия".
Он обратил внимание на многочисленные видеокадры из Киева, Харькова и других городов, которые сейчас распространяются не только в СМИ.
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 18:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минобороны сообщили о бесконтрольной раздаче населению оружия Киевом
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
После этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Конашенков: Украинское руководство применяет те же методы, что и террористы - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 18:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские националисты применяют "бандер-автомобили" с минометами
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияХарьковКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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