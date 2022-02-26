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Наука
https://ria.ru/20220226/rogozin-1775227083.html
Рогозин назвал неуместным участие США в программе "Венера-Д"
Рогозин назвал неуместным участие США в программе "Венера-Д" - РИА Новости, 26.02.2022
Рогозин назвал неуместным участие США в программе "Венера-Д"
Участие США в проекте по отправке межпланетной станции "Венера-Д" неуместно на фоне новых и сохраняющихся санкций, заявил РИА Новости в субботу гендиректор... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T10:41
2022-02-26T10:41
наука
космос - риа наука
земля
сша
россия
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Участие США в проекте по отправке межпланетной станции "Венера-Д" неуместно на фоне новых и сохраняющихся санкций, заявил РИА Новости в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."В условиях введения новых и сохранения ранее введённых санкций продолжение участия США в российском проекте разработки и создания межпланетной станции "Венера-Д" считаю неуместным", - сказал Рогозин.Ранее российские ученые заявили о желании отправить три миссии в рамках российской программы по исследованию Венеры - в 2029, 2031 и 2034 годах. В 2029 году на соседку Земли отправится аппарат "Венера-Д" с орбитальным, посадочным, демонстрационным и атмосферным модулями. В 2031 году планируется "Экспедиция 2". "Экспедиция 3", которую учёные хотят запустить в 2034 году, войдут перелётный и аэростатный модули, десантный и возвратный аппараты.До этого сообщалось только о планах одной миссии "Венера-Д", а также о том, что российские ученые готовят её совместно с коллегами из США.
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космос - риа наука, земля, сша, россия, дмитрий рогозин
10:41 26.02.2022
 
Рогозин назвал неуместным участие США в программе "Венера-Д"

Рогозин счел неуместным участие США в проекте "Венера-Д" на фоне введения санкций

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Участие США в проекте по отправке межпланетной станции "Венера-Д" неуместно на фоне новых и сохраняющихся санкций, заявил РИА Новости в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"В условиях введения новых и сохранения ранее введённых санкций продолжение участия США в российском проекте разработки и создания межпланетной станции "Венера-Д" считаю неуместным", - сказал Рогозин.
Ранее российские ученые заявили о желании отправить три миссии в рамках российской программы по исследованию Венеры - в 2029, 2031 и 2034 годах. В 2029 году на соседку Земли отправится аппарат "Венера-Д" с орбитальным, посадочным, демонстрационным и атмосферным модулями. В 2031 году планируется "Экспедиция 2". "Экспедиция 3", которую учёные хотят запустить в 2034 году, войдут перелётный и аэростатный модули, десантный и возвратный аппараты.
До этого сообщалось только о планах одной миссии "Венера-Д", а также о том, что российские ученые готовят её совместно с коллегами из США.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
10:09Наука
Рогозин рассказал о планах на запуск легкой версии ракеты "Ангара"
Опубликовано: Станислав Ванд
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляСШАРоссияДмитрий Рогозин
 
 
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