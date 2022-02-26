https://ria.ru/20220226/rogozin-1775227083.html
Рогозин назвал неуместным участие США в программе "Венера-Д"
Рогозин назвал неуместным участие США в программе "Венера-Д" - РИА Новости, 26.02.2022
Рогозин назвал неуместным участие США в программе "Венера-Д"
Участие США в проекте по отправке межпланетной станции "Венера-Д" неуместно на фоне новых и сохраняющихся санкций, заявил РИА Новости в субботу гендиректор... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T10:41
2022-02-26T10:41
2022-02-26T10:41
наука
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Участие США в проекте по отправке межпланетной станции "Венера-Д" неуместно на фоне новых и сохраняющихся санкций, заявил РИА Новости в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."В условиях введения новых и сохранения ранее введённых санкций продолжение участия США в российском проекте разработки и создания межпланетной станции "Венера-Д" считаю неуместным", - сказал Рогозин.Ранее российские ученые заявили о желании отправить три миссии в рамках российской программы по исследованию Венеры - в 2029, 2031 и 2034 годах. В 2029 году на соседку Земли отправится аппарат "Венера-Д" с орбитальным, посадочным, демонстрационным и атмосферным модулями. В 2031 году планируется "Экспедиция 2". "Экспедиция 3", которую учёные хотят запустить в 2034 году, войдут перелётный и аэростатный модули, десантный и возвратный аппараты.До этого сообщалось только о планах одной миссии "Венера-Д", а также о том, что российские ученые готовят её совместно с коллегами из США.
https://ria.ru/20220226/angara-1775223513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, сша, россия, дмитрий рогозин
Рогозин назвал неуместным участие США в программе "Венера-Д"
Рогозин счел неуместным участие США в проекте "Венера-Д" на фоне введения санкций