https://ria.ru/20220226/rogozin-1775227083.html

Рогозин назвал неуместным участие США в программе "Венера-Д"

Рогозин назвал неуместным участие США в программе "Венера-Д" - РИА Новости, 26.02.2022

Рогозин назвал неуместным участие США в программе "Венера-Д"

Участие США в проекте по отправке межпланетной станции "Венера-Д" неуместно на фоне новых и сохраняющихся санкций, заявил РИА Новости в субботу гендиректор... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T10:41

2022-02-26T10:41

2022-02-26T10:41

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Участие США в проекте по отправке межпланетной станции "Венера-Д" неуместно на фоне новых и сохраняющихся санкций, заявил РИА Новости в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."В условиях введения новых и сохранения ранее введённых санкций продолжение участия США в российском проекте разработки и создания межпланетной станции "Венера-Д" считаю неуместным", - сказал Рогозин.Ранее российские ученые заявили о желании отправить три миссии в рамках российской программы по исследованию Венеры - в 2029, 2031 и 2034 годах. В 2029 году на соседку Земли отправится аппарат "Венера-Д" с орбитальным, посадочным, демонстрационным и атмосферным модулями. В 2031 году планируется "Экспедиция 2". "Экспедиция 3", которую учёные хотят запустить в 2034 году, войдут перелётный и аэростатный модули, десантный и возвратный аппараты.До этого сообщалось только о планах одной миссии "Венера-Д", а также о том, что российские ученые готовят её совместно с коллегами из США.

https://ria.ru/20220226/angara-1775223513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

космос - риа наука, земля, сша, россия, дмитрий рогозин