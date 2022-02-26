США введут полные блокирующие санкции против РФПИ, заявила Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Псаки: США введут полные блокирующие санкции против РФПИ
© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. США введут полные блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций из-за событий на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Министр финансов также введет полные блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций – принадлежащей государству финансовой структуры, которая функционирует как суверенный фонд благосостояния, который отвечает за привлечение капитала в сектора российской экономики с высоким потенциалом роста", - написала она в Twitter.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Максим Горбачев