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США введут полные блокирующие санкции против РФПИ, заявила Псаки
США введут полные блокирующие санкции против РФПИ, заявила Псаки - РИА Новости, 26.02.2022
США введут полные блокирующие санкции против РФПИ, заявила Псаки
США введут полные блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций из-за событий на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T01:51
2022-02-26T01:51
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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. США введут полные блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций из-за событий на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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в мире, россия, украина, сша
01:51 26.02.2022
 
США введут полные блокирующие санкции против РФПИ, заявила Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Псаки: США введут полные блокирующие санкции против РФПИ

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. США введут полные блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций из-за событий на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Министр финансов также введет полные блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций – принадлежащей государству финансовой структуры, которая функционирует как суверенный фонд благосостояния, который отвечает за привлечение капитала в сектора российской экономики с высоким потенциалом роста", - написала она в Twitter.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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