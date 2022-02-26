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США введут полные блокирующие санкции против РФПИ, заявила Псаки

США введут полные блокирующие санкции против РФПИ, заявила Псаки - РИА Новости, 26.02.2022

США введут полные блокирующие санкции против РФПИ, заявила Псаки

США введут полные блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций из-за событий на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T01:51

2022-02-26T01:51

2022-02-26T01:51

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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. США введут полные блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций из-за событий на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, сша