https://ria.ru/20220226/rezultat-1775201385.html
МИД Венесуэлы: санкции против России не приведут к позитивному результату
МИД Венесуэлы: санкции против России не приведут к позитивному результату - РИА Новости, 26.02.2022
МИД Венесуэлы: санкции против России не приведут к позитивному результату
Санкции западных стран против России и любой другой страны не приведут к положительному результату и не будут эффективными, они вызывают лишь негативные... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T02:52
2022-02-26T02:52
2022-02-26T02:52
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КАРАКАС, 26 фев - РИА Новости. Санкции западных стран против России и любой другой страны не приведут к положительному результату и не будут эффективными, они вызывают лишь негативные последствия и достойны осуждения, заявил РИА Новости министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Феликс Пласенсия.По словам Пласенсии, результат санкций всегда негативный - они наносят вред людям и экономикам и должны быть отвергнуты как способ международного давления."Мы убеждены, что санкции, в данном случае предназначенные России, не будут иметь эффекта и не сломят крепкого целеустремленного духа русского народа и президента Владимира Путина", - сказал дипломат.Феликс Пласенсия выразил уверенность, что рестрикции со стороны англосаксонского мира и Евросоюза не смогут значительно ударить по интересам России."Правительство президента Владимира Путина ответственно и серьезно работает, это, несомненно, дает уверенность в том, что никакое иностранное вмешательство, оскорбительное навязывание нелегитимных санкций не окажет существенного воздействия на Россию. Потенциал этой страны строился многие годы и экономика растет", - добавил венесуэльский министр.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, венесуэла
МИД Венесуэлы: санкции против России не приведут к позитивному результату
Глава МИД Венесуэлы Пласенсия: санкции против России не приведут к позитивному результату
КАРАКАС, 26 фев - РИА Новости. Санкции западных стран против России и любой другой страны не приведут к положительному результату и не будут эффективными, они вызывают лишь негативные последствия и достойны осуждения, заявил РИА Новости министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Феликс Пласенсия.
"Санкции, которые вводятся против любой страны в международном сообществе, против любого правительства, никогда не приводят к положительному или эффективному результату в попытке построить что-то здоровое или позитивное", - заявил глава венесуэльской дипломатии.
По словам Пласенсии, результат санкций всегда негативный - они наносят вред людям и экономикам и должны быть отвергнуты как способ международного давления.
"Мы убеждены, что санкции, в данном случае предназначенные России, не будут иметь эффекта и не сломят крепкого целеустремленного духа русского народа и президента Владимира Путина", - сказал дипломат.
Феликс Пласенсия выразил уверенность, что рестрикции со стороны англосаксонского мира и Евросоюза не смогут значительно ударить по интересам России.
"Правительство президента Владимира Путина ответственно и серьезно работает, это, несомненно, дает уверенность в том, что никакое иностранное вмешательство, оскорбительное навязывание нелегитимных санкций не окажет существенного воздействия на Россию. Потенциал этой страны строился многие годы и экономика растет", - добавил венесуэльский министр.