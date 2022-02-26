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МИД Венесуэлы: санкции против России не приведут к позитивному результату

МИД Венесуэлы: санкции против России не приведут к позитивному результату - РИА Новости, 26.02.2022

МИД Венесуэлы: санкции против России не приведут к позитивному результату

Санкции западных стран против России и любой другой страны не приведут к положительному результату и не будут эффективными, они вызывают лишь негативные... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T02:52

2022-02-26T02:52

2022-02-26T02:52

россия

в мире

венесуэла

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КАРАКАС, 26 фев - РИА Новости. Санкции западных стран против России и любой другой страны не приведут к положительному результату и не будут эффективными, они вызывают лишь негативные последствия и достойны осуждения, заявил РИА Новости министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Феликс Пласенсия.По словам Пласенсии, результат санкций всегда негативный - они наносят вред людям и экономикам и должны быть отвергнуты как способ международного давления."Мы убеждены, что санкции, в данном случае предназначенные России, не будут иметь эффекта и не сломят крепкого целеустремленного духа русского народа и президента Владимира Путина", - сказал дипломат.Феликс Пласенсия выразил уверенность, что рестрикции со стороны англосаксонского мира и Евросоюза не смогут значительно ударить по интересам России."Правительство президента Владимира Путина ответственно и серьезно работает, это, несомненно, дает уверенность в том, что никакое иностранное вмешательство, оскорбительное навязывание нелегитимных санкций не окажет существенного воздействия на Россию. Потенциал этой страны строился многие годы и экономика растет", - добавил венесуэльский министр.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, в мире, венесуэла