https://ria.ru/20220226/rezolyutsiya-1775200033.html

Небензя назвал проект резолюции СБ ООН по Украине антироссийским

Небензя назвал проект резолюции СБ ООН по Украине антироссийским - РИА Новости, 26.02.2022

Небензя назвал проект резолюции СБ ООН по Украине антироссийским

Россия блокировала в Совбезе ООН резолюцию, осуждающую операцию по демилитаризации Украины, так как она была антироссийской и антиукраинской, заявил российский... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T02:26

2022-02-26T02:26

2022-02-26T07:41

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ООН 26 фев – РИА Новости. Россия блокировала в Совбезе ООН резолюцию, осуждающую операцию по демилитаризации Украины, так как она была антироссийской и антиукраинской, заявил российский постпред Василий Небензя.Россия ранее наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с призывом немедленно прекратить операцию по демилитаризации Украины. За документ проголосовали 11 стран-членов, три воздержались.По его словам, объяснять, почему документ антироссийский, даже не надо."Почему антиукраинского (содержания) – потому что этот документ вне всякого сомнения противоречит коренным интересам украинского народа, поскольку пытается спасти и закрепить на Украине ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии, длящейся вот уже, как минимум восемь лет. Благодарим тех, кто не стал поддерживать этот проект", - заявил он.Дипломат отметил, что проект резолюции не учитывал факта постоянного нарушения Киевом Минских соглашений. "Если бы его авторы попытались придать ему хотя бы отдаленно напоминающий сбалансированный документ вид, они не оставили бы за скобками вопросы, о которых нельзя забывать", - сказал Небензя.По его словам, за скобками осталось то, "как пришедшая к власти в результате неконституционного переворота в Киеве в феврале 2014 года майданная хунта развязала войну против жителей востока страны, обстреливали мирные кварталы из пушек и систем залпового огня и сбрасывали на дончан и луганчан бомбы".Небензя добавил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины будут достаточно скоро выполнены. Он отметил, что Россия воюет не с Украиной и ее народом, а проводит спецоперацию против националистов, направленную, среди прочего, на защиту жителей Донбасса."И украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями", - сказал российский постпред.Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Как отметил глава государства, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он также призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.В Минобороны подчеркнули, что российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220226/moral-1775202491.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220226/guterrish-1775206418.html

https://ria.ru/20220226/razryv-1775199824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия