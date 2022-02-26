https://ria.ru/20220226/reyting-1775206735.html
Агентство S&P понизило кредитный рейтинг России в иностранной валюте
Агентство S&P понизило кредитный рейтинг России в иностранной валюте - РИА Новости, 26.02.2022
Агентство S&P понизило кредитный рейтинг России в иностранной валюте
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ВВВ-" до "ВВ+",... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T05:30
2022-02-26T05:30
2022-02-26T15:59
экономика
россия
в мире
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ВВВ-" до "ВВ+", говорится в сообщении на сайте агентства."Мы понизили наш долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "BBB-" до "BB+" и наш долгосрочный рейтинг в национальной валюте с "BBB" до "BBB-", — говорится в сообщении на сайте агентства.Отмечается, что рейтинги помещены в список CreditWatch с негативным прогнозом.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775174329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, в мире
05:30 26.02.2022 (обновлено: 15:59 26.02.2022)
Агентство S&P понизило кредитный рейтинг России в иностранной валюте
Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до "ВВ+"