https://ria.ru/20220226/reyting-1775206735.html

Агентство S&P понизило кредитный рейтинг России в иностранной валюте

Агентство S&P понизило кредитный рейтинг России в иностранной валюте - РИА Новости, 26.02.2022

Агентство S&P понизило кредитный рейтинг России в иностранной валюте

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ВВВ-" до "ВВ+",... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T05:30

2022-02-26T05:30

2022-02-26T15:59

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россия

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ВВВ-" до "ВВ+", говорится в сообщении на сайте агентства."Мы понизили наш долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "BBB-" до "BB+" и наш долгосрочный рейтинг в национальной валюте с "BBB" до "BBB-", — говорится в сообщении на сайте агентства.Отмечается, что рейтинги помещены в список CreditWatch с негативным прогнозом.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775174329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, в мире