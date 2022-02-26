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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/reyting-1775197330.html
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до "ССС"
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до "ССС" - РИА Новости, 26.02.2022
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до "ССС"
Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "B" до "CCC". РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T01:41
2022-02-26T03:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ccc
fitch ratings
россия
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "B" до "CCC"."Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "B" до "CCC", - говорится в релизе агентства.Агентство не стало присваивать прогноз рейтингу.Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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Эмиль Калимуллин
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в мире, украина, ccc, fitch ratings, россия, донбасс, владимир путин
01:41 26.02.2022 (обновлено: 03:28 26.02.2022)
 
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до "ССС"

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины с "B" до "ССС"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип агентства Fitch Ratings
Логотип агентства Fitch Ratings - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "B" до "CCC".
"Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "B" до "CCC", - говорится в релизе агентства.
Агентство не стало присваивать прогноз рейтингу.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Женщина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
00:50
Глава МВФ заявила, что власти Украины запросили срочной поддержки
Опубликовано: Эмиль Калимуллин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаCCCFitch RatingsРоссияДонбассВладимир Путин
 
 
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