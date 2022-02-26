01:41 26.02.2022 (обновлено: 03:28 26.02.2022)
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до "ССС"
Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины с "B" до "ССС"
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "B" до "CCC".
"Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "B" до "CCC", - говорится в релизе агентства.
Агентство не стало присваивать прогноз рейтингу.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Эмиль Калимуллин