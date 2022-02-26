https://ria.ru/20220226/razryv-1775199824.html

Запад подводит себя к рубежу разрыва отношений с Россией, заявил посол

Запад подводит себя к рубежу разрыва отношений с Россией, заявил посол - РИА Новости, 26.02.2022

Запад подводит себя к рубежу разрыва отношений с Россией, заявил посол

Канада и ее союзники решением ввести санкции против российского руководства, включая президента РФ Владимира Путина, сознательно подводят себя к рубежу разрыва... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T02:23

2022-02-26T02:23

2022-02-26T02:23

россия

украина

владимир путин

в мире

сша

канада

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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Канада и ее союзники решением ввести санкции против российского руководства, включая президента РФ Владимира Путина, сознательно подводят себя к рубежу разрыва всех отношений с Москвой, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.Как отметил высокопоставленный дипломат, Москве "сложно проанализировать, какие цели преследует Запад, предпринимая такие абсурдные шаги"."Если они продолжают проверять Россию на прочность, вводя такие меры, рассчитывают, что она отступит или моргнет первой, то западные аналитики явно недооценивают принципиальность руководства России и ее народа в части задач демилитаризации и денацификации Украины", - подчеркнул глава российской дипмиссии в Канаде.Власти Канады в пятницу объявили о решении ввести санкции против руководства РФ, включая президента Владимира Путина и главу российского МИД Сергея Лаврова. До этого Канада уже ввела два пакета экономических санкций из-за ситуации на Украине.

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россия

украина

сша

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, владимир путин, в мире, сша, канада