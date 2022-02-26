Запад подводит себя к рубежу разрыва отношений с Россией, заявил посол
Посол в Оттаве Степанов: Запад подводит себя к рубежу разрыва отношений с Россией
Посол России в Канаде Олег Степанов
ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Канада и ее союзники решением ввести санкции против российского руководства, включая президента РФ Владимира Путина, сознательно подводят себя к рубежу разрыва всех отношений с Москвой, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Этот беспрецедентный шаг свидетельствует о том, что Канада и ее западные союзники сознательно подводят себя к рубежу разрыва всех отношений с Россией, перейдя который сложно представить цивилизованный возврат к нормальности", - сказал Степанов, комментируя последние рестрикции западных союзников в отношении РФ.
Как отметил высокопоставленный дипломат, Москве "сложно проанализировать, какие цели преследует Запад, предпринимая такие абсурдные шаги".
"Если они продолжают проверять Россию на прочность, вводя такие меры, рассчитывают, что она отступит или моргнет первой, то западные аналитики явно недооценивают принципиальность руководства России и ее народа в части задач демилитаризации и денацификации Украины", - подчеркнул глава российской дипмиссии в Канаде.
Власти Канады в пятницу объявили о решении ввести санкции против руководства РФ, включая президента Владимира Путина и главу российского МИД Сергея Лаврова. До этого Канада уже ввела два пакета экономических санкций из-за ситуации на Украине.
Опубликовано: Максим Горбачев