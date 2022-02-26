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Запад подводит себя к рубежу разрыва отношений с Россией, заявил посол
Запад подводит себя к рубежу разрыва отношений с Россией, заявил посол - РИА Новости, 26.02.2022
Запад подводит себя к рубежу разрыва отношений с Россией, заявил посол
Канада и ее союзники решением ввести санкции против российского руководства, включая президента РФ Владимира Путина, сознательно подводят себя к рубежу разрыва... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T02:23
2022-02-26T02:23
россия
украина
владимир путин
в мире
сша
канада
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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Канада и ее союзники решением ввести санкции против российского руководства, включая президента РФ Владимира Путина, сознательно подводят себя к рубежу разрыва всех отношений с Москвой, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.Как отметил высокопоставленный дипломат, Москве "сложно проанализировать, какие цели преследует Запад, предпринимая такие абсурдные шаги"."Если они продолжают проверять Россию на прочность, вводя такие меры, рассчитывают, что она отступит или моргнет первой, то западные аналитики явно недооценивают принципиальность руководства России и ее народа в части задач демилитаризации и денацификации Украины", - подчеркнул глава российской дипмиссии в Канаде.Власти Канады в пятницу объявили о решении ввести санкции против руководства РФ, включая президента Владимира Путина и главу российского МИД Сергея Лаврова. До этого Канада уже ввела два пакета экономических санкций из-за ситуации на Украине.
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россия, украина, владимир путин, в мире, сша, канада
02:23 26.02.2022
 
Запад подводит себя к рубежу разрыва отношений с Россией, заявил посол

Посол в Оттаве Степанов: Запад подводит себя к рубежу разрыва отношений с Россией

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол России в Канаде Олег Степанов
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол России в Канаде Олег Степанов
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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Канада и ее союзники решением ввести санкции против российского руководства, включая президента РФ Владимира Путина, сознательно подводят себя к рубежу разрыва всех отношений с Москвой, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Этот беспрецедентный шаг свидетельствует о том, что Канада и ее западные союзники сознательно подводят себя к рубежу разрыва всех отношений с Россией, перейдя который сложно представить цивилизованный возврат к нормальности", - сказал Степанов, комментируя последние рестрикции западных союзников в отношении РФ.
Как отметил высокопоставленный дипломат, Москве "сложно проанализировать, какие цели преследует Запад, предпринимая такие абсурдные шаги".
"Если они продолжают проверять Россию на прочность, вводя такие меры, рассчитывают, что она отступит или моргнет первой, то западные аналитики явно недооценивают принципиальность руководства России и ее народа в части задач демилитаризации и денацификации Украины", - подчеркнул глава российской дипмиссии в Канаде.
Власти Канады в пятницу объявили о решении ввести санкции против руководства РФ, включая президента Владимира Путина и главу российского МИД Сергея Лаврова. До этого Канада уже ввела два пакета экономических санкций из-за ситуации на Украине.
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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