https://ria.ru/20220226/pyatnitsa-1775295223.html
Проект "Орел и решка" перестанут показывать на телеканале "Пятница"
Проект "Орел и решка" перестанут показывать на телеканале "Пятница" - РИА Новости, 26.02.2022
Проект "Орел и решка" перестанут показывать на телеканале "Пятница"
Российский телеканал "Пятница" принял решение прекратить сотрудничество с украинским продакшеном TeenSpirit, который производит для канала проект "Орел и... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T20:39
2022-02-26T20:39
2022-02-26T20:39
технологии
россия
киев
украина
пятница! (телеканал)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российский телеканал "Пятница" принял решение прекратить сотрудничество с украинским продакшеном TeenSpirit, который производит для канала проект "Орел и решка", сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о неоднозначных заявлениях продюсера программы "Орёл и решка" Марины Гранкиной, живущей в Киеве. На опубликованных скриншотах якобы из её Instagram-аккаунта выражается недовольство ситуацией с коронавирусом и проблемами с соседней страной. Автор публикации пожелал, чтобы "первое убило второе".По информации телеканала, Гранкина не является сотрудником канала "Пятница", она один из продюсеров продакшена TeenSpirit, который производит проект "Орел и решка"."В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным", - говорится в сообщении.Телеканал "Пятница" вещает с 2013 года, производя собственные развлекательные проекты, часть которых производится совместно в России и на Украине. Одним из производителей передач является студия TeenSpirit, ее проектами являются программы "Орел и решка", "Орел и решка. Шоппинг"
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, киев, украина, пятница! (телеканал)
Проект "Орел и решка" перестанут показывать на телеканале "Пятница"
Телепрограмму "Орел и решка" перестанут показывать на телеканале "Пятница"
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российский телеканал "Пятница" принял решение прекратить сотрудничество с украинским продакшеном TeenSpirit, который производит для канала проект "Орел и решка", сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о неоднозначных заявлениях продюсера программы "Орёл и решка" Марины Гранкиной, живущей в Киеве
. На опубликованных скриншотах якобы из её Instagram-аккаунта выражается недовольство ситуацией с коронавирусом и проблемами с соседней страной. Автор публикации пожелал, чтобы "первое убило второе".
По информации телеканала, Гранкина не является сотрудником канала "Пятница", она один из продюсеров продакшена TeenSpirit, который производит проект "Орел и решка".
"В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным", - говорится в сообщении.
Телеканал "Пятница" вещает с 2013 года, производя собственные развлекательные проекты, часть которых производится совместно в России
и на Украине
. Одним из производителей передач является студия TeenSpirit, ее проектами являются программы "Орел и решка", "Орел и решка. Шоппинг"
Опубликовано: Петр Попадюк