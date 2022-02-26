Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220226/pyatnitsa-1775295223.html
Проект "Орел и решка" перестанут показывать на телеканале "Пятница"
Проект "Орел и решка" перестанут показывать на телеканале "Пятница" - РИА Новости, 26.02.2022
Проект "Орел и решка" перестанут показывать на телеканале "Пятница"
Российский телеканал "Пятница" принял решение прекратить сотрудничество с украинским продакшеном TeenSpirit, который производит для канала проект "Орел и... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T20:39
2022-02-26T20:39
технологии
россия
киев
украина
пятница! (телеканал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771609521_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_70832e797c482630fe852d7074bbfb13.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российский телеканал "Пятница" принял решение прекратить сотрудничество с украинским продакшеном TeenSpirit, который производит для канала проект "Орел и решка", сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о неоднозначных заявлениях продюсера программы "Орёл и решка" Марины Гранкиной, живущей в Киеве. На опубликованных скриншотах якобы из её Instagram-аккаунта выражается недовольство ситуацией с коронавирусом и проблемами с соседней страной. Автор публикации пожелал, чтобы "первое убило второе".По информации телеканала, Гранкина не является сотрудником канала "Пятница", она один из продюсеров продакшена TeenSpirit, который производит проект "Орел и решка"."В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным", - говорится в сообщении.Телеканал "Пятница" вещает с 2013 года, производя собственные развлекательные проекты, часть которых производится совместно в России и на Украине. Одним из производителей передач является студия TeenSpirit, ее проектами являются программы "Орел и решка", "Орел и решка. Шоппинг"
https://ria.ru/20220226/karty-1775285408.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771609521_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_bec1cc82e95568b57593da9f0f59a1f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, киев, украина, пятница! (телеканал)
20:39 26.02.2022
 
Проект "Орел и решка" перестанут показывать на телеканале "Пятница"

Телепрограмму "Орел и решка" перестанут показывать на телеканале "Пятница"

© Pixabay / Erik_KaritsПляж "Lagoon Cove Longtail" в Таиланде
Пляж Lagoon Cove Longtail в Таиланде - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Pixabay / Erik_Karits
Пляж "Lagoon Cove Longtail" в Таиланде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российский телеканал "Пятница" принял решение прекратить сотрудничество с украинским продакшеном TeenSpirit, который производит для канала проект "Орел и решка", сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о неоднозначных заявлениях продюсера программы "Орёл и решка" Марины Гранкиной, живущей в Киеве. На опубликованных скриншотах якобы из её Instagram-аккаунта выражается недовольство ситуацией с коронавирусом и проблемами с соседней страной. Автор публикации пожелал, чтобы "первое убило второе".
По информации телеканала, Гранкина не является сотрудником канала "Пятница", она один из продюсеров продакшена TeenSpirit, который производит проект "Орел и решка".
"В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным", - говорится в сообщении.
Телеканал "Пятница" вещает с 2013 года, производя собственные развлекательные проекты, часть которых производится совместно в России и на Украине. Одним из производителей передач является студия TeenSpirit, ее проектами являются программы "Орел и решка", "Орел и решка. Шоппинг"
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 19:03
Карты Visa и Mastercard будут работать на территории России
Опубликовано: Петр Попадюк
 
ТехнологииРоссияКиевУкраинаПятница! (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала