https://ria.ru/20220226/putin-1775266161.html

Путин приостанавливал движение войск на Украине из-за ожидаемых переговоров

Путин приостанавливал движение войск на Украине из-за ожидаемых переговоров - РИА Новости, 26.02.2022

Путин приостанавливал движение войск на Украине из-за ожидаемых переговоров

Президент РФ Владимир Путин в пятницу днем, накануне ожидавшихся переговоров с Киевом, дал приказ о приостановке продвижения группировки российских военных сил... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T16:06

2022-02-26T16:06

2022-02-26T16:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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луганская народная республика

киев

дмитрий песков

спецоперация

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу днем, накануне ожидавшихся переговоров с Киевом, дал приказ о приостановке продвижения группировки российских военных сил по территории Украины, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Вчера днём в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий, президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил Российских войск", - сказал Песков журналистам."Правда, боевые действия в ряде мест продолжались, имели место столкновения с передвижными группами националистов и бандеровцев, которые использовали лёгкие автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства - по принципу джихад-мобилей, только их сейчас называют бандер-мобили", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/kiev-1775262087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев, дмитрий песков, спецоперация