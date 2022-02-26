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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/putin-1775266161.html
Путин приостанавливал движение войск на Украине из-за ожидаемых переговоров
Путин приостанавливал движение войск на Украине из-за ожидаемых переговоров - РИА Новости, 26.02.2022
Путин приостанавливал движение войск на Украине из-за ожидаемых переговоров
Президент РФ Владимир Путин в пятницу днем, накануне ожидавшихся переговоров с Киевом, дал приказ о приостановке продвижения группировки российских военных сил... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T16:06
2022-02-26T16:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
киев
дмитрий песков
спецоперация
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу днем, накануне ожидавшихся переговоров с Киевом, дал приказ о приостановке продвижения группировки российских военных сил по территории Украины, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Вчера днём в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий, президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил Российских войск", - сказал Песков журналистам."Правда, боевые действия в ряде мест продолжались, имели место столкновения с передвижными группами националистов и бандеровцев, которые использовали лёгкие автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства - по принципу джихад-мобилей, только их сейчас называют бандер-мобили", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев, дмитрий песков, спецоперация
16:06 26.02.2022 (обновлено: 16:07 26.02.2022)
 
Путин приостанавливал движение войск на Украине из-за ожидаемых переговоров

Песков: Путин накануне приостановил движение войск на Украине из-за ожидаемых переговоров

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу днем, накануне ожидавшихся переговоров с Киевом, дал приказ о приостановке продвижения группировки российских военных сил по территории Украины, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Вчера днём в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий, президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил Российских войск", - сказал Песков журналистам.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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Лукашенко возмутился позицией киевских властей по переговорам в Минске
"Правда, боевые действия в ряде мест продолжались, имели место столкновения с передвижными группами националистов и бандеровцев, которые использовали лёгкие автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства - по принципу джихад-мобилей, только их сейчас называют бандер-мобили", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаКиевДмитрий ПесковСпецоперация
 
 
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