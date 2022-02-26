16:06 26.02.2022 (обновлено: 16:07 26.02.2022)
Путин приостанавливал движение войск на Украине из-за ожидаемых переговоров
Песков: Путин накануне приостановил движение войск на Украине из-за ожидаемых переговоров
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу днем, накануне ожидавшихся переговоров с Киевом, дал приказ о приостановке продвижения группировки российских военных сил по территории Украины, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Вчера днём в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий, президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил Российских войск", - сказал Песков журналистам.
"Правда, боевые действия в ряде мест продолжались, имели место столкновения с передвижными группами националистов и бандеровцев, которые использовали лёгкие автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства - по принципу джихад-мобилей, только их сейчас называют бандер-мобили", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.
Опубликовано: Наталья Макарова