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Пушилин обратился к главам освобождаемых сел и городов ДНР

Пушилин обратился к главам освобождаемых сел и городов ДНР - РИА Новости, 26.02.2022

Пушилин обратился к главам освобождаемых сел и городов ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал глав освобождаемых сел и городов Донбасса в полной мере выполнять свои функциональные обязанности,... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T18:38

2022-02-26T18:38

2022-02-26T18:40

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ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал глав освобождаемых сел и городов Донбасса в полной мере выполнять свои функциональные обязанности, обеспечить жизнедеятельность своих территорий."Обращаюсь к главам городов, районных центров, сел, к руководителям коммунальных и экстренных служб освобождаемых населенных пунктов ДНР. Сегодня нам нужна ваша помощь… Самая главная задача, стоящая перед вами, - обеспечить жизнедеятельность вверенных территорий, все службы должны работать в штатном режиме, сотрудники - в полной мере выполнять свои функциональные обязанности", - отметил Пушилин в обращении, размещенном в Telegram-канале.Он подчеркнул, что всем им будет сохранена зарплата и социальные гарантии.Глав местных администраций он попросил подготовить перечень мер, необходимых для функционирования предприятий жизнеобеспечения."Как только освобождается ваш населенный пункт, руководству нужно прибыть с докладом для определения первоочередных задач и объема необходимой помощи", - подчеркнул Пушилин.Он отметил, что народ Донбасса воссоединяется после 8 лет беспредела киевского режима и теперь разлученные семьи, друзья? близкие люди смогут жить в одной стране.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, денис пушилин