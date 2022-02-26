18:38 26.02.2022 (обновлено: 18:40 26.02.2022)
Пушилин обратился к главам освобождаемых сел и городов ДНР
Глава ДНР Пушилин призвал глав освобождаемых сел и городов выполнять свои обязанности
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал глав освобождаемых сел и городов Донбасса в полной мере выполнять свои функциональные обязанности, обеспечить жизнедеятельность своих территорий.
"Обращаюсь к главам городов, районных центров, сел, к руководителям коммунальных и экстренных служб освобождаемых населенных пунктов ДНР. Сегодня нам нужна ваша помощь… Самая главная задача, стоящая перед вами, - обеспечить жизнедеятельность вверенных территорий, все службы должны работать в штатном режиме, сотрудники - в полной мере выполнять свои функциональные обязанности", - отметил Пушилин в обращении, размещенном в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что всем им будет сохранена зарплата и социальные гарантии.
Глав местных администраций он попросил подготовить перечень мер, необходимых для функционирования предприятий жизнеобеспечения.
"Как только освобождается ваш населенный пункт, руководству нужно прибыть с докладом для определения первоочередных задач и объема необходимой помощи", - подчеркнул Пушилин.
Он отметил, что народ Донбасса воссоединяется после 8 лет беспредела киевского режима и теперь разлученные семьи, друзья? близкие люди смогут жить в одной стране.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Наталья Макарова