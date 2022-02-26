Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/pushilin-1775282293.html
Пушилин обратился к главам освобождаемых сел и городов ДНР
Пушилин обратился к главам освобождаемых сел и городов ДНР - РИА Новости, 26.02.2022
Пушилин обратился к главам освобождаемых сел и городов ДНР
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал глав освобождаемых сел и городов Донбасса в полной мере выполнять свои функциональные обязанности,... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T18:38
2022-02-26T18:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774582753_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_822d253a912ae39a868a685c910090dd.jpg
ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал глав освобождаемых сел и городов Донбасса в полной мере выполнять свои функциональные обязанности, обеспечить жизнедеятельность своих территорий."Обращаюсь к главам городов, районных центров, сел, к руководителям коммунальных и экстренных служб освобождаемых населенных пунктов ДНР. Сегодня нам нужна ваша помощь… Самая главная задача, стоящая перед вами, - обеспечить жизнедеятельность вверенных территорий, все службы должны работать в штатном режиме, сотрудники - в полной мере выполнять свои функциональные обязанности", - отметил Пушилин в обращении, размещенном в Telegram-канале.Он подчеркнул, что всем им будет сохранена зарплата и социальные гарантии.Глав местных администраций он попросил подготовить перечень мер, необходимых для функционирования предприятий жизнеобеспечения."Как только освобождается ваш населенный пункт, руководству нужно прибыть с докладом для определения первоочередных задач и объема необходимой помощи", - подчеркнул Пушилин.Он отметил, что народ Донбасса воссоединяется после 8 лет беспредела киевского режима и теперь разлученные семьи, друзья? близкие люди смогут жить в одной стране.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774582753_145:0:2157:1509_1920x0_80_0_0_6a5a04325b1faf3736ab52ebde7486ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, россия, украина, денис пушилин
18:38 26.02.2022 (обновлено: 18:40 26.02.2022)
 
Пушилин обратился к главам освобождаемых сел и городов ДНР

Глава ДНР Пушилин призвал глав освобождаемых сел и городов выполнять свои обязанности

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал глав освобождаемых сел и городов Донбасса в полной мере выполнять свои функциональные обязанности, обеспечить жизнедеятельность своих территорий.
"Обращаюсь к главам городов, районных центров, сел, к руководителям коммунальных и экстренных служб освобождаемых населенных пунктов ДНР. Сегодня нам нужна ваша помощь… Самая главная задача, стоящая перед вами, - обеспечить жизнедеятельность вверенных территорий, все службы должны работать в штатном режиме, сотрудники - в полной мере выполнять свои функциональные обязанности", - отметил Пушилин в обращении, размещенном в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что всем им будет сохранена зарплата и социальные гарантии.
Глав местных администраций он попросил подготовить перечень мер, необходимых для функционирования предприятий жизнеобеспечения.
"Как только освобождается ваш населенный пункт, руководству нужно прибыть с докладом для определения первоочередных задач и объема необходимой помощи", - подчеркнул Пушилин.
Он отметил, что народ Донбасса воссоединяется после 8 лет беспредела киевского режима и теперь разлученные семьи, друзья? близкие люди смогут жить в одной стране.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала