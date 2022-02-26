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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/pulemety-1775270983.html
Бельгия направит Украине две тысячи пулеметов
Бельгия направит Украине две тысячи пулеметов - РИА Новости, 26.02.2022
Бельгия направит Украине две тысячи пулеметов
Бельгия по просьбе Украины направит для ее войск 3,8 тонны топлива и 2 тысячи пулеметов, написал в своём Twitter премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T17:05
2022-02-26T17:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
бельгия
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Бельгия по просьбе Украины направит для ее войск 3,8 тонны топлива и 2 тысячи пулеметов, написал в своём Twitter премьер-министр Бельгии Александр де Кроо."Украина запросила у Бельгии топливо в количестве, достаточном для снабжения своих войск. Наша страна приняла (запрос - ред.) и предоставит 3800 тонн топлива. Бельгия также поставит украинской армии 2000 пулеметов. Продолжается более глубокий анализ просьб (Украины - ред.)", - написал он.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/stinger-1775240232.html
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россия
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, бельгия
17:05 26.02.2022
 
Бельгия направит Украине две тысячи пулеметов

Бельгия по просьбе Украины направит ее войскам топливо и две тысячи пулеметов

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Бельгия по просьбе Украины направит для ее войск 3,8 тонны топлива и 2 тысячи пулеметов, написал в своём Twitter премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
"Украина запросила у Бельгии топливо в количестве, достаточном для снабжения своих войск. Наша страна приняла (запрос - ред.) и предоставит 3800 тонн топлива. Бельгия также поставит украинской армии 2000 пулеметов. Продолжается более глубокий анализ просьб (Украины - ред.)", - написал он.
Груз, включающий переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
12:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Нидерланды направят Украине двести зенитно-ракетных комплексов Stinger
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид Киева, 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
12:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Чехия направит на Украину оружия на 8,7 миллиона долларов
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаБельгия
 
 
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