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Болгария закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов
Болгария закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 26.02.2022
Болгария закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов
Болгария закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов, говорится в заявлении министерства транспорта страны. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T01:20
2022-02-26T01:20
в мире
болгария
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Болгария закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов, говорится в заявлении министерства транспорта страны."Болгария вводит запрет на взлет/посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство страны", - сообщается в заявлении.Согласно заявлению, запрет вступает в силу в субботу в 00.00 по местному времени (01.00 мск). В заявлении отмечается, что эти меры приняты "в знак солидарности с Украиной".Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны России на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220225/samolet-1774993557.html
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Эмиль Калимуллин
Эмиль Калимуллин
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96
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в мире, болгария, россия
01:20 26.02.2022
 
Болгария закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов

Болгария заявила о закрытии воздушного пространства страны для российских самолетов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер
Пассажирский авиалайнер - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пассажирский авиалайнер
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Болгария закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов, говорится в заявлении министерства транспорта страны.
"Болгария вводит запрет на взлет/посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство страны", - сообщается в заявлении.
Согласно заявлению, запрет вступает в силу в субботу в 00.00 по местному времени (01.00 мск). В заявлении отмечается, что эти меры приняты "в знак солидарности с Украиной".
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
По данным Минобороны России на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 11:38
Россия ограничит использование воздушного пространства для Великобритании
Опубликовано: Эмиль Калимуллин
 
В миреБолгарияРоссия
 
 
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