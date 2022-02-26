https://ria.ru/20220226/programma-1775221464.html

Рогозин высказался о лунной программе США и эксплуатации МКС

Рогозин высказался о лунной программе США и эксплуатации МКС - РИА Новости, 26.02.2022

Рогозин высказался о лунной программе США и эксплуатации МКС

Ракетно-космическая отрасль США даже при её колоссальном финансировании не потянет одновременную работу над продолжением полетов на МКС и лунную пилотируемую... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T09:47

2022-02-26T09:47

2022-02-26T09:48

наука

международная космическая станция (мкс)

сша

дмитрий рогозин

роскосмос

космос

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Ракетно-космическая отрасль США даже при её колоссальном финансировании не потянет одновременную работу над продолжением полетов на МКС и лунную пилотируемую программу, считает гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Даже при огромном финансировании проектов NASA на две такие крупные программы у США средств явно не хватит", - сказал Рогозин в интервью журналу "Русский космос".Он напомнил, что США рассматривают возможность передать эксплуатацию МКС коммерческим компаниям. Но даже это, по словам Рогозина, не будет выходом, так как частники попытаются получить на свои проекты бюджетное финансирование через NASA."В итоге получается, что американцы пытаются реализовать сразу несколько очень капиталоемких проектов: это и сохранение МКС, самой дорогой конструкции в истории человечества, и реализация лунной программы, и создание коммерческих станций. Мне кажется, что параллельное выполнение всех указанных программ во всех аспектах выглядит нереалистично", - добавил Рогозин.При этом он уточнил, что с учетом технического состояния МКС считает маловероятным продление её работы после 2028 года.

https://ria.ru/20220203/kosmos-1770661672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

международная космическая станция (мкс), сша, дмитрий рогозин, роскосмос, космос