"Оборонка" занимает половину продукции "Роскосмоса", заявил Рогозин
Глава "Роскосмоса" Рогозин: около половины продукции корпорации является оборонной
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетители у стенда госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021"
Посетители у стенда госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021"
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Примерно половина выпускаемой "Роскосмосом" продукции является оборонной, но доля изделий гражданского и двойного назначения растет, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"На сегодняшний день оборонка занимает около 50% в общем объеме продукции наших предприятий. Растет объем продукции гражданского и двойного назначения", - сказал Рогозин в интервью журналу "Русский космос".
Он уточнил, что по заказу министерства обороны предприятия госкорпорации создают космические аппараты разведки и связи, межконтинентальные баллистические ракеты, пусковые установки и наземное оборудование.
По словам Рогозина, в конце 2021 года на предприятиях "Роскосмоса" работали около 170 тысяч человек. Сейчас контур госкорпорации входят 75 организаций, расположенные по всей России. Причем 48 из них расположены в Москве и в Московской области, также есть предприятия в Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Челябинске, Железногорске, Омске, Красноярске, Томске.
Гендиректор проинформировал, что в российской орбитальной группировке социально-экономического, научного и двойного назначения в начале 2022 году насчитывается 101 аппарат.
Опубликовано: Влада Копылова