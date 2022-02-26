https://ria.ru/20220226/produktsiya-1775222923.html

"Оборонка" занимает половину продукции "Роскосмоса", заявил Рогозин

"Оборонка" занимает половину продукции "Роскосмоса", заявил Рогозин - РИА Новости, 26.02.2022

"Оборонка" занимает половину продукции "Роскосмоса", заявил Рогозин

Примерно половина выпускаемой "Роскосмосом" продукции является оборонной, но доля изделий гражданского и двойного назначения растет, сообщил гендиректор... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T10:02

2022-02-26T10:02

2022-02-26T10:02

наука

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Примерно половина выпускаемой "Роскосмосом" продукции является оборонной, но доля изделий гражданского и двойного назначения растет, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."На сегодняшний день оборонка занимает около 50% в общем объеме продукции наших предприятий. Растет объем продукции гражданского и двойного назначения", - сказал Рогозин в интервью журналу "Русский космос".Он уточнил, что по заказу министерства обороны предприятия госкорпорации создают космические аппараты разведки и связи, межконтинентальные баллистические ракеты, пусковые установки и наземное оборудование.По словам Рогозина, в конце 2021 года на предприятиях "Роскосмоса" работали около 170 тысяч человек. Сейчас контур госкорпорации входят 75 организаций, расположенные по всей России. Причем 48 из них расположены в Москве и в Московской области, также есть предприятия в Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Челябинске, Железногорске, Омске, Красноярске, Томске.Гендиректор проинформировал, что в российской орбитальной группировке социально-экономического, научного и двойного назначения в начале 2022 году насчитывается 101 аппарат.

https://ria.ru/20220207/robot-1771512246.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин