https://ria.ru/20220226/postavki-1775192412.html

США прорабатывают логистику новых военных поставок Украине, заявил Кирби

США прорабатывают логистику новых военных поставок Украине, заявил Кирби - РИА Новости, 26.02.2022

США прорабатывают логистику новых военных поставок Украине, заявил Кирби

США намерены продолжать военную помощь Украине и прорабатывают логистику новых поставок в меняющихся условиях, сообщил официальный представитель Пентагона Джон... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T00:32

2022-02-26T00:32

2022-02-26T00:32

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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. США намерены продолжать военную помощь Украине и прорабатывают логистику новых поставок в меняющихся условиях, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Это (помощь) не в прошедшем времени, это не закончено", - добавил Кирби.Он отказался уточнить, что именно США намерены поставлять на Украину.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220226/razgovor-1775192024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, украина