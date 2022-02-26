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Байден поручил Госдепу выделить Украине помощь на 600 миллионов долларов
Байден поручил Госдепу выделить Украине помощь на 600 миллионов долларов - РИА Новости, 26.02.2022
Байден поручил Госдепу выделить Украине помощь на 600 миллионов долларов
Президент США Джо Байден поручил выделить Украине помощи на 600 миллионов долларов, в том числе в сфере обороны на 350 миллионов. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T07:12
2022-02-26T07:25
в мире
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил выделить Украине помощи на 600 миллионов долларов, в том числе в сфере обороны на 350 миллионов.Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.В рамках полномочий госсекретарь США должен определить, соответствует ли интересам США предоставление безвозмездной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов, говорится в документе. Еще в 350 миллионов долларов оценены предметы обороны и услуги военного министерства, которые поручает президент США, в частности обучение и тренировки.
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в мире, сша, украина
07:12 26.02.2022 (обновлено: 07:25 26.02.2022)
 
Байден поручил Госдепу выделить Украине помощь на 600 миллионов долларов

Президент США Байден поручил Госдепу выделить Украине помощь на 600 миллионов долларов

© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил выделить Украине помощи на 600 миллионов долларов, в том числе в сфере обороны на 350 миллионов.
"Госсекретарю предоставить следующие полномочия… предоставить немедленную военную помощь Украине", - говорится в меморандуме, подписанном президентом США.
Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.
В рамках полномочий госсекретарь США должен определить, соответствует ли интересам США предоставление безвозмездной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов, говорится в документе. Еще в 350 миллионов долларов оценены предметы обороны и услуги военного министерства, которые поручает президент США, в частности обучение и тренировки.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
04:10
WP: США готовы помочь Зеленскому эвакуироваться из Киева
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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