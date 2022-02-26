https://ria.ru/20220226/pomosch-1775209128.html
Байден поручил Госдепу выделить Украине помощь на 600 миллионов долларов
Байден поручил Госдепу выделить Украине помощь на 600 миллионов долларов - РИА Новости, 26.02.2022
Байден поручил Госдепу выделить Украине помощь на 600 миллионов долларов
Президент США Джо Байден поручил выделить Украине помощи на 600 миллионов долларов, в том числе в сфере обороны на 350 миллионов. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T07:12
2022-02-26T07:12
2022-02-26T07:25
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил выделить Украине помощи на 600 миллионов долларов, в том числе в сфере обороны на 350 миллионов.Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.В рамках полномочий госсекретарь США должен определить, соответствует ли интересам США предоставление безвозмездной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов, говорится в документе. Еще в 350 миллионов долларов оценены предметы обороны и услуги военного министерства, которые поручает президент США, в частности обучение и тренировки.
https://ria.ru/20220226/evakuatsiya-1775205318.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина
07:12 26.02.2022 (обновлено: 07:25 26.02.2022)
Байден поручил Госдепу выделить Украине помощь на 600 миллионов долларов
Президент США Байден поручил Госдепу выделить Украине помощь на 600 миллионов долларов