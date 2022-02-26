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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/polsha-1775231482.html
Более 47 тысяч украинцев въехали в Польшу за сутки, сообщила погранстража
Более 47 тысяч украинцев въехали в Польшу за сутки, сообщила погранстража - РИА Новости, 26.02.2022
Более 47 тысяч украинцев въехали в Польшу за сутки, сообщила погранстража
Более 47 тысяч жителей Украины въехали в Польшу за минувшие сутки, сообщает Пограничная стража республики. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:29
2022-02-26T11:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
польша
украина
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ВАРШАВА, 26 фев – РИА Новости. Более 47 тысяч жителей Украины въехали в Польшу за минувшие сутки, сообщает Пограничная стража республики."Вчера, 25 февраля, сотрудники Пограничной стражи оформили на пограничных переходах с Украиной в общей сложности 58,3 тысячи путешественников, в том числе в направлении въезда в Польшу 47,5 тысячи человек", - говорится в сообщении.По информации Пограничной стражи, в течении предыдущих суток (24 февраля) в Польшу въехало 29 тысяч граждан Украины.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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в мире, польша, украина
11:29 26.02.2022
 
Более 47 тысяч украинцев въехали в Польшу за сутки, сообщила погранстража

Погранстража Польши: более 47 тысяч украинцев пересекли границу за сутки

© REUTERS / Bryan WoolstonПограничный переход Медыка на границе Украины и Польши
Пограничный переход Медыка на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Bryan Woolston
Пограничный переход Медыка на границе Украины и Польши
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 фев – РИА Новости. Более 47 тысяч жителей Украины въехали в Польшу за минувшие сутки, сообщает Пограничная стража республики.
"Вчера, 25 февраля, сотрудники Пограничной стражи оформили на пограничных переходах с Украиной в общей сложности 58,3 тысячи путешественников, в том числе в направлении въезда в Польшу 47,5 тысячи человек", - говорится в сообщении.
По информации Пограничной стражи, в течении предыдущих суток (24 февраля) в Польшу въехало 29 тысяч граждан Украины.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
11:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Опубликовано: Влада Копылова
 
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