https://ria.ru/20220226/polsha-1775231482.html

Более 47 тысяч украинцев въехали в Польшу за сутки, сообщила погранстража

Более 47 тысяч украинцев въехали в Польшу за сутки, сообщила погранстража - РИА Новости, 26.02.2022

Более 47 тысяч украинцев въехали в Польшу за сутки, сообщила погранстража

Более 47 тысяч жителей Украины въехали в Польшу за минувшие сутки, сообщает Пограничная стража республики. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T11:29

2022-02-26T11:29

2022-02-26T11:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

польша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775042181_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e82c011d18fc1644589471c7f84944c.jpg

ВАРШАВА, 26 фев – РИА Новости. Более 47 тысяч жителей Украины въехали в Польшу за минувшие сутки, сообщает Пограничная стража республики."Вчера, 25 февраля, сотрудники Пограничной стражи оформили на пограничных переходах с Украиной в общей сложности 58,3 тысячи путешественников, в том числе в направлении въезда в Польшу 47,5 тысячи человек", - говорится в сообщении.По информации Пограничной стражи, в течении предыдущих суток (24 февраля) в Польшу въехало 29 тысяч граждан Украины.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/daniya-1775231161.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, украина