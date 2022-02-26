https://ria.ru/20220226/polsha-1775231482.html
Более 47 тысяч украинцев въехали в Польшу за сутки, сообщила погранстража
Более 47 тысяч украинцев въехали в Польшу за сутки, сообщила погранстража - РИА Новости, 26.02.2022
Более 47 тысяч украинцев въехали в Польшу за сутки, сообщила погранстража
Более 47 тысяч жителей Украины въехали в Польшу за минувшие сутки, сообщает Пограничная стража республики. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:29
2022-02-26T11:29
2022-02-26T11:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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украина
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ВАРШАВА, 26 фев – РИА Новости. Более 47 тысяч жителей Украины въехали в Польшу за минувшие сутки, сообщает Пограничная стража республики."Вчера, 25 февраля, сотрудники Пограничной стражи оформили на пограничных переходах с Украиной в общей сложности 58,3 тысячи путешественников, в том числе в направлении въезда в Польшу 47,5 тысячи человек", - говорится в сообщении.По информации Пограничной стражи, в течении предыдущих суток (24 февраля) в Польшу въехало 29 тысяч граждан Украины.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина
Более 47 тысяч украинцев въехали в Польшу за сутки, сообщила погранстража
Погранстража Польши: более 47 тысяч украинцев пересекли границу за сутки