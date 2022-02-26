https://ria.ru/20220226/polety-1775258429.html

Россия ограничит полеты авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии

Россия ограничит полеты авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии - РИА Новости, 26.02.2022

Россия ограничит полеты авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии

Росавиация объявила об ограничении полетов в страну для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии из-за политики властей этих государств. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T15:09

2022-02-26T15:09

2022-02-26T17:37

экономика

россия

чехия

польша

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Росавиация объявила об ограничении полетов в страну для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии из-за политики властей этих государств."В связи с недружественными решениями авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии с 26 февраля 2022 года с 15:00 по московскому времени для авиаперевозчиков указанных государств и (или) зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ", — говорится в сообщении.Решение принято в соответствии с нормами международного права как ответная мера на запрет выполнения всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и (или) зарегистрированных в России, поясняет Росавиация.Как уточняется, полеты из данных стран могут быть выполнены только по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

https://ria.ru/20220226/polety-1775257321.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220226/sanktsii-1775191600.html

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польша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, чехия, польша, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)