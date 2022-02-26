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Россия ограничит полеты авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии
Россия ограничит полеты авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии - РИА Новости, 26.02.2022
Россия ограничит полеты авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии
Росавиация объявила об ограничении полетов в страну для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии из-за политики властей этих государств. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T15:09
2022-02-26T17:37
экономика
россия
чехия
польша
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Росавиация объявила об ограничении полетов в страну для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии из-за политики властей этих государств."В связи с недружественными решениями авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии с 26 февраля 2022 года с 15:00 по московскому времени для авиаперевозчиков указанных государств и (или) зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ", — говорится в сообщении.Решение принято в соответствии с нормами международного права как ответная мера на запрет выполнения всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и (или) зарегистрированных в России, поясняет Росавиация.Как уточняется, полеты из данных стран могут быть выполнены только по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.
https://ria.ru/20220226/polety-1775257321.html
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Дарья Буймова
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экономика, россия, чехия, польша, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
15:09 26.02.2022 (обновлено: 17:37 26.02.2022)
 
Россия ограничит полеты авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии

Россия ограничит полеты компаний Болгарии, Польши и Чехии после решения властей этих стран

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет Boeing 777. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Росавиация объявила об ограничении полетов в страну для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии из-за политики властей этих государств.
"В связи с недружественными решениями авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии с 26 февраля 2022 года с 15:00 по московскому времени для авиаперевозчиков указанных государств и (или) зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ", — говорится в сообщении.
Стюардесса - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
14:59
Латвийская AirBaltic приостановила полеты в Россию
Решение принято в соответствии с нормами международного права как ответная мера на запрет выполнения всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и (или) зарегистрированных в России, поясняет Росавиация.
Как уточняется, полеты из данных стран могут быть выполнены только по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
00:25В мире
Лондон запретил российским частным самолетам полеты в Великобританию
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ЭкономикаРоссияЧехияПольшаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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