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Латвийская AirBaltic приостановила полеты в Россию
Латвийская AirBaltic приостановила полеты в Россию - РИА Новости, 26.02.2022
Латвийская AirBaltic приостановила полеты в Россию
Латвийская авиакомпания airBaltic сообщила, что приостанавливает полеты в Россию с 26 февраля по 26 марта. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:59
2022-02-26T15:06
в мире
латвия
россия
airbaltic
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Латвийская авиакомпания airBaltic сообщила, что приостанавливает полеты в Россию с 26 февраля по 26 марта.Министр юстиции Латвии Янис Борданс ранее сообщил о закрытии воздушного пространства страны для самолетов российских авиакомпаний."Латвийские авиалинии airBaltic объявляют, что из-за повышенного риска и наложенных ограничений все рейсы в Россию и из нее отменяются с 26 февраля по 26 марта", - сообщается в заявлении компании в Twitter.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Эстония решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний. Ранее Болгария, Польша и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из российских авиакомпаний.
https://radiosputnik.ria.ru/20220226/sanktsii-1775191600.html
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в мире, латвия, россия, airbaltic
14:59 26.02.2022 (обновлено: 15:06 26.02.2022)
 
Латвийская AirBaltic приостановила полеты в Россию

Латвийская AirBaltic приостановила полеты в Россию с 26 февраля по 26 марта

© Pixabay / pixabay/lukasbieriСтюардесса
Стюардесса - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Pixabay / pixabay/lukasbieri
Стюардесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Латвийская авиакомпания airBaltic сообщила, что приостанавливает полеты в Россию с 26 февраля по 26 марта.
Министр юстиции Латвии Янис Борданс ранее сообщил о закрытии воздушного пространства страны для самолетов российских авиакомпаний.
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"Латвийские авиалинии airBaltic объявляют, что из-за повышенного риска и наложенных ограничений все рейсы в Россию и из нее отменяются с 26 февраля по 26 марта", - сообщается в заявлении компании в Twitter.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Эстония решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний. Ранее Болгария, Польша и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из российских авиакомпаний.
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14:42
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Опубликовано: Игорь Тоноян
 
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