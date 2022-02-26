https://ria.ru/20220226/polety-1775257321.html

Латвийская AirBaltic приостановила полеты в Россию

Латвийская AirBaltic приостановила полеты в Россию - РИА Новости, 26.02.2022

Латвийская AirBaltic приостановила полеты в Россию

Латвийская авиакомпания airBaltic сообщила, что приостанавливает полеты в Россию с 26 февраля по 26 марта. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T14:59

2022-02-26T14:59

2022-02-26T15:06

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airbaltic

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Латвийская авиакомпания airBaltic сообщила, что приостанавливает полеты в Россию с 26 февраля по 26 марта.Министр юстиции Латвии Янис Борданс ранее сообщил о закрытии воздушного пространства страны для самолетов российских авиакомпаний."Латвийские авиалинии airBaltic объявляют, что из-за повышенного риска и наложенных ограничений все рейсы в Россию и из нее отменяются с 26 февраля по 26 марта", - сообщается в заявлении компании в Twitter.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Эстония решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний. Ранее Болгария, Польша и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из российских авиакомпаний.

https://radiosputnik.ria.ru/20220226/sanktsii-1775191600.html

https://ria.ru/20220226/samolet-1775254956.html

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, латвия, россия, airbaltic