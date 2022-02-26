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Туризм
https://ria.ru/20220226/polety-1775224671.html
Российские компании получили уведомление от трех стран о запрете полетов
Российские компании получили уведомление от трех стран о запрете полетов - РИА Новости, 26.02.2022
Российские компании получили уведомление от трех стран о запрете полетов
Болгария, Польша и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T10:20
2022-02-26T10:37
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Болгария, Польша и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из российских авиакомпаний."Болгария, Польша и Чехия прислали НОТАМ (уведомление - ред.) о закрытии воздушного пространства", - сказал источник.Болгария, Чехия и Польша ранее сообщили, что с 26 февраля закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов в связи со специальной военной операцией РФ по демилитаризации Украины.
https://ria.ru/20220224/britaniya-1774894609.html
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Дарья Буймова
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россия, чехия, польша, в мире, новости - туризм
10:20 26.02.2022 (обновлено: 10:37 26.02.2022)
 
Российские компании получили уведомление от трех стран о запрете полетов

Болгария, Польша и Чехия уведомили российские компании о запрете полетов

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Болгария, Польша и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из российских авиакомпаний.
"Болгария, Польша и Чехия прислали НОТАМ (уведомление - ред.) о закрытии воздушного пространства", - сказал источник.
Болгария, Чехия и Польша ранее сообщили, что с 26 февраля закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов в связи со специальной военной операцией РФ по демилитаризации Украины.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 21:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лондон приостановил действие разрешения для "Аэрофлота" на полеты в страну
Опубликовано: Дарья Буймова
 
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