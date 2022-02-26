https://ria.ru/20220226/polety-1775224671.html

Российские компании получили уведомление от трех стран о запрете полетов

Российские компании получили уведомление от трех стран о запрете полетов - РИА Новости, 26.02.2022

Российские компании получили уведомление от трех стран о запрете полетов

Болгария, Польша и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T10:20

2022-02-26T10:20

2022-02-26T10:37

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Болгария, Польша и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из российских авиакомпаний."Болгария, Польша и Чехия прислали НОТАМ (уведомление - ред.) о закрытии воздушного пространства", - сказал источник.Болгария, Чехия и Польша ранее сообщили, что с 26 февраля закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов в связи со специальной военной операцией РФ по демилитаризации Украины.

https://ria.ru/20220224/britaniya-1774894609.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, чехия, польша, в мире, новости - туризм