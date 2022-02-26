https://ria.ru/20220226/polety-1775206277.html
CNN: США задумались о связи с Россией для координации полетов над Украиной
CNN: США задумались о связи с Россией для координации полетов над Украиной - РИА Новости, 26.02.2022
CNN: США задумались о связи с Россией для координации полетов над Украиной
Пентагон задумался о канале связи с Россией для возможности координировать полеты над Украиной, сообщает CNN. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T05:11
2022-02-26T05:11
2022-02-26T05:11
в мире
сша
россия
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739643451_438:807:2644:2048_1920x0_80_0_0_7b8b8e532b19d5183808566d13fba455.jpg
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Пентагон задумался о канале связи с Россией для возможности координировать полеты над Украиной, сообщает CNN.Пока прямой связи между военными США и РФ в контексте Украины не было, говорится в сообщении.США только формулируют свое предложение, сейчас воздушные силы НАТО над Украиной не летают, уточняет телеканал."Официальные лица предвидят, что в ближайшие дни и недели может возникнуть потребность в таком механизме, а это может принять различные формы. Одна из них - закрытая для полетов зона, чтобы разрешить доставку гуманитарной помощи на Украину", - говорится в сообщении.Никакой ясности о том, как это можно обеспечить, нет, добавляет телеканал.
https://ria.ru/20220225/polety-1775132469.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739643451_611:747:2346:2048_1920x0_80_0_0_c4733a288085ae6c06a003c85ba1d934.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, нато
CNN: США задумались о связи с Россией для координации полетов над Украиной
CNN: Пентагон задумался о канале связи с Россией для координации полетов над Украиной