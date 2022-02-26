https://ria.ru/20220226/polety-1775206277.html

CNN: США задумались о связи с Россией для координации полетов над Украиной

CNN: США задумались о связи с Россией для координации полетов над Украиной - РИА Новости, 26.02.2022

CNN: США задумались о связи с Россией для координации полетов над Украиной

Пентагон задумался о канале связи с Россией для возможности координировать полеты над Украиной, сообщает CNN. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T05:11

2022-02-26T05:11

2022-02-26T05:11

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Пентагон задумался о канале связи с Россией для возможности координировать полеты над Украиной, сообщает CNN.Пока прямой связи между военными США и РФ в контексте Украины не было, говорится в сообщении.США только формулируют свое предложение, сейчас воздушные силы НАТО над Украиной не летают, уточняет телеканал."Официальные лица предвидят, что в ближайшие дни и недели может возникнуть потребность в таком механизме, а это может принять различные формы. Одна из них - закрытая для полетов зона, чтобы разрешить доставку гуманитарной помощи на Украину", - говорится в сообщении.Никакой ясности о том, как это можно обеспечить, нет, добавляет телеканал.

https://ria.ru/20220225/polety-1775132469.html

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россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, украина, нато