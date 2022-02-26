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CNN: США задумались о связи с Россией для координации полетов над Украиной
CNN: США задумались о связи с Россией для координации полетов над Украиной - РИА Новости, 26.02.2022
CNN: США задумались о связи с Россией для координации полетов над Украиной
Пентагон задумался о канале связи с Россией для возможности координировать полеты над Украиной, сообщает CNN. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T05:11
2022-02-26T05:11
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Пентагон задумался о канале связи с Россией для возможности координировать полеты над Украиной, сообщает CNN.Пока прямой связи между военными США и РФ в контексте Украины не было, говорится в сообщении.США только формулируют свое предложение, сейчас воздушные силы НАТО над Украиной не летают, уточняет телеканал."Официальные лица предвидят, что в ближайшие дни и недели может возникнуть потребность в таком механизме, а это может принять различные формы. Одна из них - закрытая для полетов зона, чтобы разрешить доставку гуманитарной помощи на Украину", - говорится в сообщении.Никакой ясности о том, как это можно обеспечить, нет, добавляет телеканал.
https://ria.ru/20220225/polety-1775132469.html
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в мире, сша, россия, украина, нато
05:11 26.02.2022
 
CNN: США задумались о связи с Россией для координации полетов над Украиной

CNN: Пентагон задумался о канале связи с Россией для координации полетов над Украиной

© Depositphotos / Ali MuftiСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Depositphotos / Ali Mufti
Самолет
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Пентагон задумался о канале связи с Россией для возможности координировать полеты над Украиной, сообщает CNN.
"Военные США хотели бы обсудить с Россией возможность создания канала связи, чтобы уведомлять друг друга о потенциальных воздушных операциях", - сообщает телеканал.
Пока прямой связи между военными США и РФ в контексте Украины не было, говорится в сообщении.
США только формулируют свое предложение, сейчас воздушные силы НАТО над Украиной не летают, уточняет телеканал.
"Официальные лица предвидят, что в ближайшие дни и недели может возникнуть потребность в таком механизме, а это может принять различные формы. Одна из них - закрытая для полетов зона, чтобы разрешить доставку гуманитарной помощи на Украину", - говорится в сообщении.
Никакой ясности о том, как это можно обеспечить, нет, добавляет телеканал.
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Вчера, 18:18
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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