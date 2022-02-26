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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/podrazdeleniya-1775302283.html
Пушилин заявил, что подразделения ДНР продвигаются вперед
Пушилин заявил, что подразделения ДНР продвигаются вперед - РИА Новости, 26.02.2022
Пушилин заявил, что подразделения ДНР продвигаются вперед
Подразделения ДНР продвигаются вперёд, на многих участках фронта эшелонированная оборона преодолена, сказал глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T21:37
2022-02-26T21:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
киев
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Подразделения ДНР продвигаются вперёд, на многих участках фронта эшелонированная оборона преодолена, сказал глава ДНР Денис Пушилин."Что касается в целом по ситуации, мы продвигаемся. Хотелось бы, конечно, всем, чтобы это было быстрее, но отдаём себе отчёт в том, укрепления строились вооружёнными формированиями Украины 7-8 лет. Укрепились здорово, но вряд ли им это поможет и не помогает, потому что на многих участках фронта эшелонированная оборона преодолена нашими подразделениями. Но пока идёт борьба за каждые 100 метров", - сказал Пушилин в эфире Youtube-канала "Соловьев Live"."Самое страшное и циничное со стороны украинских подразделений, что они услышали, что Россия по городам, по жилым кварталам не стреляет и наша позиция такая же, и как жучки прижимаются сейчас к жилым кварталам со своим оружием, живой щит из населения", - добавил Пушилин.Он отметил, что за вчерашний день погибли 5 мирных жителей, одиннадцать ранены.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/ukraina-1775283110.html
https://ria.ru/20220226/spetsoperatsii-1775298586.html
россия
луганская народная республика
киев
донецкая народная республика
украина
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
21:37 26.02.2022
 
Пушилин заявил, что подразделения ДНР продвигаются вперед

Глава ДНР Пушилин заявил, что подразделения республики продвигаются вперед

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Подразделения ДНР продвигаются вперёд, на многих участках фронта эшелонированная оборона преодолена, сказал глава ДНР Денис Пушилин.
"Что касается в целом по ситуации, мы продвигаемся. Хотелось бы, конечно, всем, чтобы это было быстрее, но отдаём себе отчёт в том, укрепления строились вооружёнными формированиями Украины 7-8 лет. Укрепились здорово, но вряд ли им это поможет и не помогает, потому что на многих участках фронта эшелонированная оборона преодолена нашими подразделениями. Но пока идёт борьба за каждые 100 метров", - сказал Пушилин в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 18:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минобороны обвинили киевские власти в применении террористических методов
"Самое страшное и циничное со стороны украинских подразделений, что они услышали, что Россия по городам, по жилым кварталам не стреляет и наша позиция такая же, и как жучки прижимаются сейчас к жилым кварталам со своим оружием, живой щит из населения", - добавил Пушилин.
Он отметил, что за вчерашний день погибли 5 мирных жителей, одиннадцать ранены.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 21:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Третий день операции: ЛНР и ДНР наступают, Киев отказался от переговоров
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаКиевДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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