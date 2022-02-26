Пушилин заявил, что подразделения ДНР продвигаются вперед
Глава ДНР Пушилин заявил, что подразделения республики продвигаются вперед
Глава ДНР Денис Пушилин
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Подразделения ДНР продвигаются вперёд, на многих участках фронта эшелонированная оборона преодолена, сказал глава ДНР Денис Пушилин.
"Что касается в целом по ситуации, мы продвигаемся. Хотелось бы, конечно, всем, чтобы это было быстрее, но отдаём себе отчёт в том, укрепления строились вооружёнными формированиями Украины 7-8 лет. Укрепились здорово, но вряд ли им это поможет и не помогает, потому что на многих участках фронта эшелонированная оборона преодолена нашими подразделениями. Но пока идёт борьба за каждые 100 метров", - сказал Пушилин в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".
"Самое страшное и циничное со стороны украинских подразделений, что они услышали, что Россия по городам, по жилым кварталам не стреляет и наша позиция такая же, и как жучки прижимаются сейчас к жилым кварталам со своим оружием, живой щит из населения", - добавил Пушилин.
Он отметил, что за вчерашний день погибли 5 мирных жителей, одиннадцать ранены.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Петр Попадюк