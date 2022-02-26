https://ria.ru/20220226/podderzhka-1775193849.html
Глава МВФ заявила, что власти Украины запросили срочной поддержки
Глава МВФ заявила, что власти Украины запросили срочной поддержки - РИА Новости, 26.02.2022
Глава МВФ заявила, что власти Украины запросили срочной поддержки
Власти Украины запросили срочной поддержки Международного валютного фонда, заявила глава организации Кристалина Георгиева. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T00:50
2022-02-26T00:50
2022-02-26T00:50
в мире
украина
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Власти Украины запросили срочной поддержки Международного валютного фонда, заявила глава организации Кристалина Георгиева."Власти (Украины) запросили срочного финансирования МВФ", - говорится в заявлении Георгиевой, опубликованном на сайте фонда.Со своей стороны глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что нынешние "разрушительные события" на Украине будут иметь "далеко идущие экономические и социальные последствия". По его словам, Всемирный банк и МВФ координируют действия для оценки происходящего.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Глава МВФ заявила, что власти Украины запросили срочной поддержки
Глава МВФ Георгиева заявила, что власти Украины запросили срочной поддержки
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Власти Украины запросили срочной поддержки Международного валютного фонда, заявила глава организации Кристалина Георгиева.
"Власти (Украины) запросили срочного финансирования МВФ", - говорится в заявлении Георгиевой, опубликованном на сайте фонда.
Со своей стороны глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что нынешние "разрушительные события" на Украине будут иметь "далеко идущие экономические и социальные последствия". По его словам, Всемирный банк и МВФ координируют действия для оценки происходящего.