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Глава МВФ заявила, что власти Украины запросили срочной поддержки
Глава МВФ заявила, что власти Украины запросили срочной поддержки - РИА Новости, 26.02.2022
Глава МВФ заявила, что власти Украины запросили срочной поддержки
Власти Украины запросили срочной поддержки Международного валютного фонда, заявила глава организации Кристалина Георгиева. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T00:50
2022-02-26T00:50
в мире
украина
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Власти Украины запросили срочной поддержки Международного валютного фонда, заявила глава организации Кристалина Георгиева."Власти (Украины) запросили срочного финансирования МВФ", - говорится в заявлении Георгиевой, опубликованном на сайте фонда.Со своей стороны глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что нынешние "разрушительные события" на Украине будут иметь "далеко идущие экономические и социальные последствия". По его словам, Всемирный банк и МВФ координируют действия для оценки происходящего.
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в мире, украина
00:50 26.02.2022
 
Глава МВФ заявила, что власти Украины запросили срочной поддержки

Глава МВФ Георгиева заявила, что власти Украины запросили срочной поддержки

© AFP 2022 / Mandel NganЖенщина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Женщина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© AFP 2022 / Mandel Ngan
Женщина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Власти Украины запросили срочной поддержки Международного валютного фонда, заявила глава организации Кристалина Георгиева.
"Власти (Украины) запросили срочного финансирования МВФ", - говорится в заявлении Георгиевой, опубликованном на сайте фонда.
Донецк - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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Украинские военные обстреляли Донецк и Озеряновку
Со своей стороны глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что нынешние "разрушительные события" на Украине будут иметь "далеко идущие экономические и социальные последствия". По его словам, Всемирный банк и МВФ координируют действия для оценки происходящего.
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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