https://ria.ru/20220226/podderzhka-1775193849.html

Глава МВФ заявила, что власти Украины запросили срочной поддержки

Глава МВФ заявила, что власти Украины запросили срочной поддержки - РИА Новости, 26.02.2022

Глава МВФ заявила, что власти Украины запросили срочной поддержки

Власти Украины запросили срочной поддержки Международного валютного фонда, заявила глава организации Кристалина Георгиева. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T00:50

2022-02-26T00:50

2022-02-26T00:50

в мире

украина

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Власти Украины запросили срочной поддержки Международного валютного фонда, заявила глава организации Кристалина Георгиева."Власти (Украины) запросили срочного финансирования МВФ", - говорится в заявлении Георгиевой, опубликованном на сайте фонда.Со своей стороны глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что нынешние "разрушительные события" на Украине будут иметь "далеко идущие экономические и социальные последствия". По его словам, Всемирный банк и МВФ координируют действия для оценки происходящего.

https://ria.ru/20220226/obstrely-1775193545.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина