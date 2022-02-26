Певцов отреагировал на попадание в санкционный список Евросоюза
Актер Дмитрий Певцов заявил, что рад попаданию в санкционный список Евросоюза
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Певцов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Актер Дмитрий Певцов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Народный артист РФ и депутат Госдумы Дмитрий Певцов рассказал РИА Новости, что испытывает только положительные эмоции от того, что оказался в санкционном списке ЕС.
В субботу 26 февраля Певцов был включен в список ограничительных мер Евросоюза, об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. Ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках — они касаются заморозки активов. Отмечается что, Певцов попал под санкции в связи с тем, что проголосовал за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.
"Вы знаете, очень приятно оказаться под санкциями вместе с такими людьми, как Владимир Путин, Сергей Лавров, Михаил Мишустин, а также рядом с моими коллегами, которые голосовали за обращение к президенту по поводу признания независимости ДНР и ЛНР. И также за ратификацию решений президента по этому поводу. Положительные эмоции, я очень этому рад", — сказал Певцов.
Он также добавил, что у него нет иностранных активов. "У меня нет никаких активов — ни недвижимости, ни денег за рубежом. Все, что у меня есть, находится на территории РФ", — подчеркнул Певцов.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Опубликовано: Влада Копылова