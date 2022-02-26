https://ria.ru/20220226/ottava-1775200426.html
Посол в Оттаве назвал решение Канады о санкциях против Путина неприемлемым
Посол в Оттаве назвал решение Канады о санкциях против Путина неприемлемым - РИА Новости, 26.02.2022
Посол в Оттаве назвал решение Канады о санкциях против Путина неприемлемым
Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что решение канадского правительства ввести санкции против президента РФ Владимира Путина "абсолютно... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T02:35
2022-02-26T02:35
2022-02-26T02:36
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что решение канадского правительства ввести санкции против президента РФ Владимира Путина "абсолютно неприемлемо" и не останется без ответа.Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении санкций против Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова из-за событий на Украине.Коллективный Запад, по его словам, следует политике "гитлеровской Германии, для которой русские и народ Украины, не признавший нацистского гнета во время Великой Отечественной войны, были недочеловеками, унтерменшами"."Нынешний период впоследствии будет вписан в чёрную книгу истории Канады. Это полное неуважение к истории своей страны и поколению канадцев, которые внесли вклад в победу над нацизмом. Теперь их внуки превращают себя в проводников того зла, против которого боролись их деды", - сказал посол.Степанов пообещал, что "ответные меры будут". "Они будут приниматься в Москве в комплексе произошедшего сегодня, в комплексе всех отношений. МИД уже сказал, что мы подошли к точке невозврата", - отметил он.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, канада
02:35 26.02.2022 (обновлено: 02:36 26.02.2022)
Посол в Оттаве назвал решение Канады о санкциях против Путина неприемлемым
Посол в Оттаве Степанов назвал решение Канады о санкциях против Путина неприемлемым
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что решение канадского правительства ввести санкции против президента РФ Владимира Путина "абсолютно неприемлемо" и не останется без ответа.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо
объявил о введении санкций против Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова из-за событий на Украине
.
"Решение кабинета Трюдо абсолютно неприемлемо, противоречит всем принципам межгосударственных отношений и дипломатической этики. Предпринимая такие шаги, правительство Канады идет в русле аналогичных действий других западных стран, которые на протяжении восьми лет не только не замечали геноцида, творимого украинским режимом против собственного народа на востоке Украины, но и активно поддерживали и подпитывали этот геноцид", - сказал Степанов.
Коллективный Запад, по его словам, следует политике "гитлеровской Германии
, для которой русские и народ Украины, не признавший нацистского гнета во время Великой Отечественной войны, были недочеловеками, унтерменшами".
"Нынешний период впоследствии будет вписан в чёрную книгу истории Канады. Это полное неуважение к истории своей страны и поколению канадцев, которые внесли вклад в победу над нацизмом. Теперь их внуки превращают себя в проводников того зла, против которого боролись их деды", - сказал посол.
Степанов пообещал, что "ответные меры будут". "Они будут приниматься в Москве
в комплексе произошедшего сегодня, в комплексе всех отношений. МИД уже сказал, что мы подошли к точке невозврата", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин
ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.