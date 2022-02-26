https://ria.ru/20220226/ottava-1775200426.html

Посол в Оттаве назвал решение Канады о санкциях против Путина неприемлемым

Посол в Оттаве назвал решение Канады о санкциях против Путина неприемлемым - РИА Новости, 26.02.2022

Посол в Оттаве назвал решение Канады о санкциях против Путина неприемлемым

Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что решение канадского правительства ввести санкции против президента РФ Владимира Путина "абсолютно... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T02:35

2022-02-26T02:35

2022-02-26T02:36

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что решение канадского правительства ввести санкции против президента РФ Владимира Путина "абсолютно неприемлемо" и не останется без ответа.Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении санкций против Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова из-за событий на Украине.Коллективный Запад, по его словам, следует политике "гитлеровской Германии, для которой русские и народ Украины, не признавший нацистского гнета во время Великой Отечественной войны, были недочеловеками, унтерменшами"."Нынешний период впоследствии будет вписан в чёрную книгу истории Канады. Это полное неуважение к истории своей страны и поколению канадцев, которые внесли вклад в победу над нацизмом. Теперь их внуки превращают себя в проводников того зла, против которого боролись их деды", - сказал посол.Степанов пообещал, что "ответные меры будут". "Они будут приниматься в Москве в комплексе произошедшего сегодня, в комплексе всех отношений. МИД уже сказал, что мы подошли к точке невозврата", - отметил он.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220226/aktivy-1775200294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, владимир путин, россия, канада