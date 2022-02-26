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Наука
https://ria.ru/20220226/orel-1775215819.html
Первый пуск корабля "Орел" перенесли на 2024 год
Первый пуск корабля "Орел" перенесли на 2024 год - РИА Новости, 26.02.2022
Первый пуск корабля "Орел" перенесли на 2024 год
Первый пуск перспективного российского пилотируемого корабля "Орел" состоится в 2024 году, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T09:06
2022-02-26T09:06
наука
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
дмитрий рогозин
роскосмос
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Первый пуск перспективного российского пилотируемого корабля "Орел" состоится в 2024 году, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Ранее сообщалось, что беспилотный полет корабля с космодрома Восточный запланирован на 2023 год. В 2024 году ожидался беспилотный полет со стыковкой к Международной космической станции, а в 2025 – пилотируемый полет на станцию на новом корабле."В рамках летных испытаний корабля "Орёл" в 2024 году мы проведем следующий этап испытаний: отстрел корабля блоком аварийного спасения на этапе работы первой ступени ракеты "Ангара-А5" на высоте 10–15 км при максимальном скоростном напоре. Корабль совершит приземление с отработкой системы мягкой посадки", - сказал Рогозин в интервью журналу "Русский космос".Он пояснил, что для этого теста летом 2023 года на космодром Восточный прибудет ракета "Ангара-А5". Штатной ракетой для этого корабля станет модернизированная "Ангара-А5М" с более мощными двигателями и облегченной конструкцией."Модернизированную "Ангару-А5М" мы получим в 2024 году. Параллельно будет вестись работа над "Орлом". В апреле 2024 года появится летный экземпляр корабля для проведения испытаний сначала в беспилотном режиме, а потом и в пилотируемом. К этим этапам испытаний мы приступим, как только получим положительный результат теста ракетного блока аварийного спасения корабля", - рассказал Рогозин.
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин, роскосмос
09:06 26.02.2022
 
Первый пуск корабля "Орел" перенесли на 2024 год

Первый пуск перспективного российского пилотируемого корабля "Орел" перенесли на 2024 год

© Пресс-служба "Роскосмоса"Космический корабль "Орел"
Космический корабль Орел
© Пресс-служба "Роскосмоса"
Космический корабль "Орел"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Первый пуск перспективного российского пилотируемого корабля "Орел" состоится в 2024 году, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Ранее сообщалось, что беспилотный полет корабля с космодрома Восточный запланирован на 2023 год. В 2024 году ожидался беспилотный полет со стыковкой к Международной космической станции, а в 2025 – пилотируемый полет на станцию на новом корабле.
"В рамках летных испытаний корабля "Орёл" в 2024 году мы проведем следующий этап испытаний: отстрел корабля блоком аварийного спасения на этапе работы первой ступени ракеты "Ангара-А5" на высоте 10–15 км при максимальном скоростном напоре. Корабль совершит приземление с отработкой системы мягкой посадки", - сказал Рогозин в интервью журналу "Русский космос".
Он пояснил, что для этого теста летом 2023 года на космодром Восточный прибудет ракета "Ангара-А5". Штатной ракетой для этого корабля станет модернизированная "Ангара-А5М" с более мощными двигателями и облегченной конструкцией.
"Модернизированную "Ангару-А5М" мы получим в 2024 году. Параллельно будет вестись работа над "Орлом". В апреле 2024 года появится летный экземпляр корабля для проведения испытаний сначала в беспилотном режиме, а потом и в пилотируемом. К этим этапам испытаний мы приступим, как только получим положительный результат теста ракетного блока аварийного спасения корабля", - рассказал Рогозин.
Вид на Землю из Космоса - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 23:59
Компания Astra не смогла вывести спутники на орбиту во время запуска
Опубликовано: Влада Копылова
 
НаукаКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Дмитрий РогозинРоскосмос
 
 
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