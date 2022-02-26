https://ria.ru/20220226/orel-1775215819.html
Первый пуск корабля "Орел" перенесли на 2024 год
Первый пуск корабля "Орел" перенесли на 2024 год - РИА Новости, 26.02.2022
Первый пуск корабля "Орел" перенесли на 2024 год
Первый пуск перспективного российского пилотируемого корабля "Орел" состоится в 2024 году, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T09:06
2022-02-26T09:06
2022-02-26T09:06
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дмитрий рогозин
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Первый пуск перспективного российского пилотируемого корабля "Орел" состоится в 2024 году, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Ранее сообщалось, что беспилотный полет корабля с космодрома Восточный запланирован на 2023 год. В 2024 году ожидался беспилотный полет со стыковкой к Международной космической станции, а в 2025 – пилотируемый полет на станцию на новом корабле."В рамках летных испытаний корабля "Орёл" в 2024 году мы проведем следующий этап испытаний: отстрел корабля блоком аварийного спасения на этапе работы первой ступени ракеты "Ангара-А5" на высоте 10–15 км при максимальном скоростном напоре. Корабль совершит приземление с отработкой системы мягкой посадки", - сказал Рогозин в интервью журналу "Русский космос".Он пояснил, что для этого теста летом 2023 года на космодром Восточный прибудет ракета "Ангара-А5". Штатной ракетой для этого корабля станет модернизированная "Ангара-А5М" с более мощными двигателями и облегченной конструкцией."Модернизированную "Ангару-А5М" мы получим в 2024 году. Параллельно будет вестись работа над "Орлом". В апреле 2024 года появится летный экземпляр корабля для проведения испытаний сначала в беспилотном режиме, а потом и в пилотируемом. К этим этапам испытаний мы приступим, как только получим положительный результат теста ракетного блока аварийного спасения корабля", - рассказал Рогозин.
https://ria.ru/20220210/sputniki-1772176198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин, роскосмос
Первый пуск корабля "Орел" перенесли на 2024 год
Первый пуск перспективного российского пилотируемого корабля "Орел" перенесли на 2024 год
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Первый пуск перспективного российского пилотируемого корабля "Орел" состоится в 2024 году, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Ранее сообщалось, что беспилотный полет корабля с космодрома Восточный запланирован на 2023 год. В 2024 году ожидался беспилотный полет со стыковкой к Международной космической станции
, а в 2025 – пилотируемый полет на станцию на новом корабле.
"В рамках летных испытаний корабля "Орёл" в 2024 году мы проведем следующий этап испытаний: отстрел корабля блоком аварийного спасения на этапе работы первой ступени ракеты "Ангара-А5"
на высоте 10–15 км при максимальном скоростном напоре. Корабль совершит приземление с отработкой системы мягкой посадки", - сказал Рогозин в интервью журналу "Русский космос
".
Он пояснил, что для этого теста летом 2023 года на космодром Восточный прибудет ракета "Ангара-А5". Штатной ракетой для этого корабля станет модернизированная "Ангара-А5М" с более мощными двигателями и облегченной конструкцией.
"Модернизированную "Ангару-А5М" мы получим в 2024 году. Параллельно будет вестись работа над "Орлом". В апреле 2024 года появится летный экземпляр корабля для проведения испытаний сначала в беспилотном режиме, а потом и в пилотируемом. К этим этапам испытаний мы приступим, как только получим положительный результат теста ракетного блока аварийного спасения корабля", - рассказал Рогозин.
Опубликовано: Влада Копылова