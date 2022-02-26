https://ria.ru/20220226/orel-1775215819.html

Первый пуск корабля "Орел" перенесли на 2024 год

Первый пуск корабля "Орел" перенесли на 2024 год - РИА Новости, 26.02.2022

Первый пуск корабля "Орел" перенесли на 2024 год

Первый пуск перспективного российского пилотируемого корабля "Орел" состоится в 2024 году, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T09:06

2022-02-26T09:06

2022-02-26T09:06

наука

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

дмитрий рогозин

роскосмос

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Первый пуск перспективного российского пилотируемого корабля "Орел" состоится в 2024 году, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Ранее сообщалось, что беспилотный полет корабля с космодрома Восточный запланирован на 2023 год. В 2024 году ожидался беспилотный полет со стыковкой к Международной космической станции, а в 2025 – пилотируемый полет на станцию на новом корабле."В рамках летных испытаний корабля "Орёл" в 2024 году мы проведем следующий этап испытаний: отстрел корабля блоком аварийного спасения на этапе работы первой ступени ракеты "Ангара-А5" на высоте 10–15 км при максимальном скоростном напоре. Корабль совершит приземление с отработкой системы мягкой посадки", - сказал Рогозин в интервью журналу "Русский космос".Он пояснил, что для этого теста летом 2023 года на космодром Восточный прибудет ракета "Ангара-А5". Штатной ракетой для этого корабля станет модернизированная "Ангара-А5М" с более мощными двигателями и облегченной конструкцией."Модернизированную "Ангару-А5М" мы получим в 2024 году. Параллельно будет вестись работа над "Орлом". В апреле 2024 года появится летный экземпляр корабля для проведения испытаний сначала в беспилотном режиме, а потом и в пилотируемом. К этим этапам испытаний мы приступим, как только получим положительный результат теста ракетного блока аварийного спасения корабля", - рассказал Рогозин.

https://ria.ru/20220210/sputniki-1772176198.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин, роскосмос