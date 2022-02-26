11:50 26.02.2022 (обновлено: 12:00 26.02.2022)
Медведев высказался о санкциях Евросоюза против членов Совбеза
Замглавы Совбеза Медведев: санкции Евросоюза ничего не изменят
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Операция по защите Донбасса будет проведена в полном объёме, "эти чудесные запреты" ничего не изменят, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев касательно введенных санкций.
Зампредседателя Совбеза также добавил, что операция будет проведена до достижения всех результатов, о которых сказал президент России, "ни больше и ни меньше".
В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева и Сергея Иванова. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Опубликовано: Влада Копылова