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Медведев высказался о санкциях Евросоюза против членов Совбеза
Медведев высказался о санкциях Евросоюза против членов Совбеза - РИА Новости, 26.02.2022
Медведев высказался о санкциях Евросоюза против членов Совбеза
Операция по защите Донбасса будет проведена в полном объёме, "эти чудесные запреты" ничего не изменят, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:50
2022-02-26T12:00
дмитрий медведев
санкции в отношении россии
россия
евросоюз
украина
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Операция по защите Донбасса будет проведена в полном объёме, "эти чудесные запреты" ничего не изменят, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев касательно введенных санкций."Сначала о главном. Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят. Это даже невежественным людям в госдепе понятно. Включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса. Она будет проведена в полном объёме", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".Зампредседателя Совбеза также добавил, что операция будет проведена до достижения всех результатов, о которых сказал президент России, "ни больше и ни меньше".В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева и Сергея Иванова. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775141226.html
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Влада Копылова
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дмитрий медведев, санкции в отношении россии, россия, евросоюз, украина
11:50 26.02.2022 (обновлено: 12:00 26.02.2022)
 
Медведев высказался о санкциях Евросоюза против членов Совбеза

Замглавы Совбеза Медведев: санкции Евросоюза ничего не изменят

© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Юлия Зырянова
Перейти в фотобанк
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Операция по защите Донбасса будет проведена в полном объёме, "эти чудесные запреты" ничего не изменят, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев касательно введенных санкций.
"Сначала о главном. Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят. Это даже невежественным людям в госдепе понятно. Включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса. Она будет проведена в полном объёме", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".
Зампредседателя Совбеза также добавил, что операция будет проведена до достижения всех результатов, о которых сказал президент России, "ни больше и ни меньше".
В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева и Сергея Иванова. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.
Офис банка Открытие в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
08:00
Не до SWIFT. Как российские банки работают под санкциями Запада
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Опубликовано: Влада Копылова
 
Дмитрий МедведевСанкции в отношении РоссииРоссияЕвросоюзУкраина
 
 
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