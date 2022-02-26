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Медведев высказался о санкциях Евросоюза против членов Совбеза

Медведев высказался о санкциях Евросоюза против членов Совбеза - РИА Новости, 26.02.2022

Медведев высказался о санкциях Евросоюза против членов Совбеза

Операция по защите Донбасса будет проведена в полном объёме, "эти чудесные запреты" ничего не изменят, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T11:50

2022-02-26T11:50

2022-02-26T12:00

дмитрий медведев

санкции в отношении россии

россия

евросоюз

украина

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Операция по защите Донбасса будет проведена в полном объёме, "эти чудесные запреты" ничего не изменят, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев касательно введенных санкций."Сначала о главном. Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят. Это даже невежественным людям в госдепе понятно. Включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса. Она будет проведена в полном объёме", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".Зампредседателя Совбеза также добавил, что операция будет проведена до достижения всех результатов, о которых сказал президент России, "ни больше и ни меньше".В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева и Сергея Иванова. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775141226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, санкции в отношении россии, россия, евросоюз, украина