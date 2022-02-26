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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/oon-1775312664.html
США и Албания запросили заседание СБ ООН на воскресенье, сообщил источник
США и Албания запросили заседание СБ ООН на воскресенье, сообщил источник - РИА Новости, 26.02.2022
США и Албания запросили заседание СБ ООН на воскресенье, сообщил источник
США и Албания запросили проведения заседания СБ ООН в воскресенье для проведения процедурного голосования с целью назначить спецсессию Генассамблеи в связи с... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T23:10
2022-02-26T23:57
обострение ситуации в днр и лнр
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ООН, 26 фев – РИА Новости. США и Албания запросили проведения заседания СБ ООН в воскресенье для проведения процедурного голосования с целью назначить спецсессию Генассамблеи в связи с событиями на Украине, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."США и Албания запросили заседание СБ ООН на вторую половину дня воскресенья, чтобы провести процедурное голосование для запроса проведения чрезвычайной специальной сессии ГА ООН по ситуации на Украине", - сказал собеседник агентства.Как отметил другой источник, планируется принять процедурную резолюцию с требованием о созыве такого заседания ГА ООН. В случае процедурного голосования, по его словам, право вето не действует и для принятия решения требуется 9 голосов из 15 членов СБ. По его словам, чрезвычайную специальную сессию ГА ООН планируется запросить на понедельник.В пятницу Россия наложила вето на резолюцию США и Албании, призывающую РФ немедленно прекратить операцию на Украине. Постпред США Линда Томас-Гринфилд пообещала перенести этот вопрос на площадку ГА ООН.Чрезвычайные специальные сессии Генеральной Ассамблеи созываются в течение двадцати четырех часов c момента получения генеральным секретарем ООН требования o созыве такой сессии, поступившего от Совета Безопасности и поддержанного голосами любых девяти членов Совета.Также такая сессия может созываться после получения соответствующего требования от большинства членов ООН, выраженного путем голосования в Межсессионном комитете, или сообщения большинства членов Организации o присоединении к требованию o созыве.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/ukraina-1775299497.html
https://ria.ru/20220226/rezolyutsiya-1775200033.html
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сша, в мире, россия, албания, совет безопасности оон, оон
23:10 26.02.2022 (обновлено: 23:57 26.02.2022)
 
США и Албания запросили заседание СБ ООН на воскресенье, сообщил источник

США и Албания запросили заседание СБ ООН на воскресенье

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН
Читать ria.ru в
ООН, 26 фев – РИА Новости. США и Албания запросили проведения заседания СБ ООН в воскресенье для проведения процедурного голосования с целью назначить спецсессию Генассамблеи в связи с событиями на Украине, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
"США и Албания запросили заседание СБ ООН на вторую половину дня воскресенья, чтобы провести процедурное голосование для запроса проведения чрезвычайной специальной сессии ГА ООН по ситуации на Украине", - сказал собеседник агентства.
Как отметил другой источник, планируется принять процедурную резолюцию с требованием о созыве такого заседания ГА ООН. В случае процедурного голосования, по его словам, право вето не действует и для принятия решения требуется 9 голосов из 15 членов СБ.
По его словам, чрезвычайную специальную сессию ГА ООН планируется запросить на понедельник.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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В пятницу Россия наложила вето на резолюцию США и Албании, призывающую РФ немедленно прекратить операцию на Украине. Постпред США Линда Томас-Гринфилд пообещала перенести этот вопрос на площадку ГА ООН.
Чрезвычайные специальные сессии Генеральной Ассамблеи созываются в течение двадцати четырех часов c момента получения генеральным секретарем ООН требования o созыве такой сессии, поступившего от Совета Безопасности и поддержанного голосами любых девяти членов Совета.
Также такая сессия может созываться после получения соответствующего требования от большинства членов ООН, выраженного путем голосования в Межсессионном комитете, или сообщения большинства членов Организации o присоединении к требованию o созыве.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСШАВ миреРоссияАлбанияСовет Безопасности ООНООН
 
 
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