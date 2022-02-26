https://ria.ru/20220226/oon-1775312664.html

США и Албания запросили заседание СБ ООН на воскресенье, сообщил источник

США и Албания запросили заседание СБ ООН на воскресенье, сообщил источник - РИА Новости, 26.02.2022

США и Албания запросили заседание СБ ООН на воскресенье, сообщил источник

США и Албания запросили проведения заседания СБ ООН в воскресенье для проведения процедурного голосования с целью назначить спецсессию Генассамблеи в связи с... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T23:10

2022-02-26T23:10

2022-02-26T23:57

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ООН, 26 фев – РИА Новости. США и Албания запросили проведения заседания СБ ООН в воскресенье для проведения процедурного голосования с целью назначить спецсессию Генассамблеи в связи с событиями на Украине, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."США и Албания запросили заседание СБ ООН на вторую половину дня воскресенья, чтобы провести процедурное голосование для запроса проведения чрезвычайной специальной сессии ГА ООН по ситуации на Украине", - сказал собеседник агентства.Как отметил другой источник, планируется принять процедурную резолюцию с требованием о созыве такого заседания ГА ООН. В случае процедурного голосования, по его словам, право вето не действует и для принятия решения требуется 9 голосов из 15 членов СБ. По его словам, чрезвычайную специальную сессию ГА ООН планируется запросить на понедельник.В пятницу Россия наложила вето на резолюцию США и Албании, призывающую РФ немедленно прекратить операцию на Украине. Постпред США Линда Томас-Гринфилд пообещала перенести этот вопрос на площадку ГА ООН.Чрезвычайные специальные сессии Генеральной Ассамблеи созываются в течение двадцати четырех часов c момента получения генеральным секретарем ООН требования o созыве такой сессии, поступившего от Совета Безопасности и поддержанного голосами любых девяти членов Совета.Также такая сессия может созываться после получения соответствующего требования от большинства членов ООН, выраженного путем голосования в Межсессионном комитете, или сообщения большинства членов Организации o присоединении к требованию o созыве.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/ukraina-1775299497.html

https://ria.ru/20220226/rezolyutsiya-1775200033.html

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россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, в мире, россия, албания, совет безопасности оон, оон