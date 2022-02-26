https://ria.ru/20220226/okean-1775303160.html

Самолет с 12 пассажирами упал в районе Индийского океана

Самолет с 12 пассажирами упал в районе Индийского океана - РИА Новости, 27.02.2022

Самолет с 12 пассажирами упал в районе Индийского океана

Самолет авиакомпании Коморских островов, на борту которого 12 пассажиров и два члена экипажа, пропал в районе Индийского океана, найдена часть обломков, что... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-26T21:48

2022-02-26T21:48

2022-02-27T09:08

в мире

индийский океан

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Самолет авиакомпании Коморских островов, на борту которого 12 пассажиров и два члена экипажа, пропал в районе Индийского океана, найдена часть обломков, что подтверждает его крушение, заявили местные власти.По данным Минтранса республики, крушение самолета местной авиакомпании AB Aviation произошло утром в субботу по местному времени в районе между островами государства. На борту находились 12 граждан Комор и два члена экипажа из Танзании."Во время поисковых работ, проводимых задействованными для этой цели государственными службами при поддержке аэропорта Дзаудзи, начали находить обломки самолета в прибрежной зоне Джойези, что подтверждает авиакатастрофу", — говорится в заявлении, размещенном в Facebook президентской администрацией.

https://ria.ru/20220218/dtp-1773531868.html

индийский океан

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Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, индийский океан