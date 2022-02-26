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Самолет с 12 пассажирами упал в районе Индийского океана
Самолет с 12 пассажирами упал в районе Индийского океана - РИА Новости, 27.02.2022
Самолет с 12 пассажирами упал в районе Индийского океана
Самолет авиакомпании Коморских островов, на борту которого 12 пассажиров и два члена экипажа, пропал в районе Индийского океана, найдена часть обломков, что... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-26T21:48
2022-02-26T21:48
2022-02-27T09:08
в мире
индийский океан
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Самолет авиакомпании Коморских островов, на борту которого 12 пассажиров и два члена экипажа, пропал в районе Индийского океана, найдена часть обломков, что подтверждает его крушение, заявили местные власти.По данным Минтранса республики, крушение самолета местной авиакомпании AB Aviation произошло утром в субботу по местному времени в районе между островами государства. На борту находились 12 граждан Комор и два члена экипажа из Танзании."Во время поисковых работ, проводимых задействованными для этой цели государственными службами при поддержке аэропорта Дзаудзи, начали находить обломки самолета в прибрежной зоне Джойези, что подтверждает авиакатастрофу", — говорится в заявлении, размещенном в Facebook президентской администрацией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, индийский океан
21:48 26.02.2022 (обновлено: 09:08 27.02.2022)
Самолет с 12 пассажирами упал в районе Индийского океана
Самолет с 12 пассажирами и двумя членами экипажа упал в районе Индийского океана
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Самолет авиакомпании Коморских островов, на борту которого 12 пассажиров и два члена экипажа, пропал в районе Индийского океана, найдена часть обломков, что подтверждает его крушение, заявили местные власти.
По данным Минтранса республики, крушение самолета местной авиакомпании AB Aviation произошло утром в субботу по местному времени в районе между островами государства. На борту находились 12 граждан Комор и два члена экипажа из Танзании.
"Во время поисковых работ, проводимых задействованными для этой цели государственными службами при поддержке аэропорта Дзаудзи, начали находить обломки самолета в прибрежной зоне Джойези, что подтверждает авиакатастрофу", — говорится в заявлении, размещенном в Facebook президентской администрацией.
Опубликовано: Петр Попадюк