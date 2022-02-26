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Франция объявила о новых мерах против России, сообщили СМИ
Франция объявила о новых мерах против России, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.02.2022
Франция объявила о новых мерах против России, сообщили СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон на заседании совета обороны страны высказался за усиление экономических и финансовых санкций против РФ, в том числе... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T23:36
2022-02-26T23:55
франция
россия
в мире
украина
владимир путин
луганская народная республика
сбербанк россии
аэрофлот
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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на заседании совета обороны страны высказался за усиление экономических и финансовых санкций против РФ, в том числе затрагивающих систему SWIFT, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Французский президент "высказался за "усиление экономических и финансовых санкций в координации с европейцами и американцами", а также за "национальные меры по замораживанию финансовых активов российских лиц". Кроме того, Макрон выступил за "новыми меры", которые должны были быть приняты "с европейскими партнерами относительно системы Swift", отмечает агентство со ссылкой на Елисейский дворец.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775296641.html
франция
россия
украина
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франция, россия, в мире, украина, владимир путин, луганская народная республика, сбербанк россии, аэрофлот, втб, северный поток — 2
23:36 26.02.2022 (обновлено: 23:55 26.02.2022)
 
Франция объявила о новых мерах против России, сообщили СМИ

Франс Пресс: Франция объявила о новых ограничениях для России, в том числе по SWIFT

© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Chris Helgren/File Photo
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на заседании совета обороны страны высказался за усиление экономических и финансовых санкций против РФ, в том числе затрагивающих систему SWIFT, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Французский президент "высказался за "усиление экономических и финансовых санкций в координации с европейцами и американцами", а также за "национальные меры по замораживанию финансовых активов российских лиц". Кроме того, Макрон выступил за "новыми меры", которые должны были быть приняты "с европейскими партнерами относительно системы Swift", отмечает агентство со ссылкой на Елисейский дворец.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 20:55
Байден рассказал об "альтернативе" масштабным санкциям против России
Опубликовано: Петр Попадюк
 
ФранцияРоссияВ миреУкраинаВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаСбербанк РоссииАэрофлотВТБСеверный поток — 2
 
 
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