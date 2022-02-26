https://ria.ru/20220226/ogranicheniya-1775311516.html

Франция объявила о новых мерах против России, сообщили СМИ

Франция объявила о новых мерах против России, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.02.2022

Франция объявила о новых мерах против России, сообщили СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон на заседании совета обороны страны высказался за усиление экономических и финансовых санкций против РФ, в том числе... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T23:36

2022-02-26T23:36

2022-02-26T23:55

франция

россия

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луганская народная республика

сбербанк россии

аэрофлот

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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на заседании совета обороны страны высказался за усиление экономических и финансовых санкций против РФ, в том числе затрагивающих систему SWIFT, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Французский президент "высказался за "усиление экономических и финансовых санкций в координации с европейцами и американцами", а также за "национальные меры по замораживанию финансовых активов российских лиц". Кроме того, Макрон выступил за "новыми меры", которые должны были быть приняты "с европейскими партнерами относительно системы Swift", отмечает агентство со ссылкой на Елисейский дворец.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775296641.html

франция

россия

украина

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

франция, россия, в мире, украина, владимир путин, луганская народная республика, сбербанк россии, аэрофлот, втб, северный поток — 2