09:36 26.02.2022 (обновлено: 09:53 26.02.2022)
В ЛНР сообщили о 595 обстрелах со стороны ВСУ за девять дней
Украинские военные обстреляли территорию ЛНР 595 раз за девять дней, сообщили в республике
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкАвтомобильная эстакада в районе железнодорожного вокзала Луганска
ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. За 9 дней зафиксировано 595 обстрелов территории ЛНР со стороны украинских войск, из них более 80% были с применением тяжелого вооружения, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За прошедшие 9 дней представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 595 обстрелов территории Республики со стороны вооружённых формирований украины (ВФУ), из которых более 80% с применением тяжелого вооружения (реактивные системы залпового огня, артиллерийские орудия калибра 152 и 122 мм)", - говорится в сообщении.
Погибли 6 мирных граждан, еще 4 получили ранения различной степени тяжести.
Отмечается, что в результате обстрелов украинских войск были разрушены 6 домостроений, поврежден 61 жилой дом и хозпостройки.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Станислав Ванд