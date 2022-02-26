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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/obstrely-1775219957.html
В ЛНР сообщили о 595 обстрелах со стороны ВСУ за девять дней
В ЛНР сообщили о 595 обстрелах со стороны ВСУ за девять дней - РИА Новости, 26.02.2022
В ЛНР сообщили о 595 обстрелах со стороны ВСУ за девять дней
За 9 дней зафиксировано 595 обстрелов территории ЛНР со стороны украинских войск, из них более 80% были с применением тяжелого вооружения, сообщило... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T09:36
2022-02-26T09:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
владимир путин
россия
киев
сцкк
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. За 9 дней зафиксировано 595 обстрелов территории ЛНР со стороны украинских войск, из них более 80% были с применением тяжелого вооружения, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За прошедшие 9 дней представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 595 обстрелов территории Республики со стороны вооружённых формирований украины (ВФУ), из которых более 80% с применением тяжелого вооружения (реактивные системы залпового огня, артиллерийские орудия калибра 152 и 122 мм)", - говорится в сообщении.Погибли 6 мирных граждан, еще 4 получили ранения различной степени тяжести.Отмечается, что в результате обстрелов украинских войск были разрушены 6 домостроений, поврежден 61 жилой дом и хозпостройки.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/dnr-1775216562.html
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в мире, луганская народная республика, владимир путин, россия, киев, сцкк
09:36 26.02.2022 (обновлено: 09:53 26.02.2022)
 
В ЛНР сообщили о 595 обстрелах со стороны ВСУ за девять дней

Украинские военные обстреляли территорию ЛНР 595 раз за девять дней, сообщили в республике

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкАвтомобильная эстакада в районе железнодорожного вокзала Луганска
Автомобильная эстакада в районе железнодорожного вокзала Луганска - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. За 9 дней зафиксировано 595 обстрелов территории ЛНР со стороны украинских войск, из них более 80% были с применением тяжелого вооружения, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За прошедшие 9 дней представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 595 обстрелов территории Республики со стороны вооружённых формирований украины (ВФУ), из которых более 80% с применением тяжелого вооружения (реактивные системы залпового огня, артиллерийские орудия калибра 152 и 122 мм)", - говорится в сообщении.
Военнослужащий армии ДНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
09:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Атакам ВСУ за сутки подверглись 38 гражданских объектов, заявили в ДНР
Погибли 6 мирных граждан, еще 4 получили ранения различной степени тяжести.
Отмечается, что в результате обстрелов украинских войск были разрушены 6 домостроений, поврежден 61 жилой дом и хозпостройки.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
09:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Донецкий ополченец посоветовал украинским военным сдаваться
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияКиевСЦКК
 
 
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