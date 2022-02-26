https://ria.ru/20220226/obstrely-1775219957.html

В ЛНР сообщили о 595 обстрелах со стороны ВСУ за девять дней

В ЛНР сообщили о 595 обстрелах со стороны ВСУ за девять дней - РИА Новости, 26.02.2022

В ЛНР сообщили о 595 обстрелах со стороны ВСУ за девять дней

За 9 дней зафиксировано 595 обстрелов территории ЛНР со стороны украинских войск, из них более 80% были с применением тяжелого вооружения, сообщило... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T09:36

2022-02-26T09:36

2022-02-26T09:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

владимир путин

россия

киев

сцкк

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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. За 9 дней зафиксировано 595 обстрелов территории ЛНР со стороны украинских войск, из них более 80% были с применением тяжелого вооружения, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За прошедшие 9 дней представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 595 обстрелов территории Республики со стороны вооружённых формирований украины (ВФУ), из которых более 80% с применением тяжелого вооружения (реактивные системы залпового огня, артиллерийские орудия калибра 152 и 122 мм)", - говорится в сообщении.Погибли 6 мирных граждан, еще 4 получили ранения различной степени тяжести.Отмечается, что в результате обстрелов украинских войск были разрушены 6 домостроений, поврежден 61 жилой дом и хозпостройки.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/dnr-1775216562.html

https://ria.ru/20220226/voennye-1775217045.html

луганская народная республика

россия

киев

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, луганская народная республика, владимир путин, россия, киев, сцкк