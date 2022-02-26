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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/obstrel-1775304102.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, заявили в ДНР
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, заявили в ДНР
Украинские войска вновь совершили обстрел города Донецка и населенного пункта Горловка в Донецкой народной республике, выпущено 27 снарядов калибром 82 и 122... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T22:02
2022-02-26T22:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
горловка
владимир путин
россия
зайцево
киев
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь совершили обстрел города Донецка и населенного пункта Горловка в Донецкой народной республике, выпущено 27 снарядов калибром 82 и 122 мм, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По Донецку было выпущено 15 мин калибром 82 миллиметра. По пункту Горловка украинские военные выпустили 12 мин калибром 122 миллиметра.Обстрелы произошли в период с 20.30 по 21.16 (совпадает с мск).Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/spetsoperatsii-1775298586.html
горловка
россия
зайцево
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донецкая народная республика
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в мире, ситуация в днр и лнр, горловка, владимир путин, россия, зайцево, киев, донецкая народная республика
22:02 26.02.2022 (обновлено: 22:08 26.02.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, заявили в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку крупнокалиберными снарядами

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом после обстрелов ВСУ в ДНР
Жилой дом после обстрелов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жилой дом после обстрелов ВСУ в ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь совершили обстрел города Донецка и населенного пункта Горловка в Донецкой народной республике, выпущено 27 снарядов калибром 82 и 122 мм, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По Донецку было выпущено 15 мин калибром 82 миллиметра. По пункту Горловка украинские военные выпустили 12 мин калибром 122 миллиметра.
Обстрелы произошли в период с 20.30 по 21.16 (совпадает с мск).
Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7".
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 21:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Третий день операции: ЛНР и ДНР наступают, Киев отказался от переговоров
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРГорловкаВладимир ПутинРоссияЗайцевоКиевДонецкая Народная Республика
 
 
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