22:02 26.02.2022 (обновлено: 22:08 26.02.2022)
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, заявили в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку крупнокалиберными снарядами
Жилой дом после обстрелов ВСУ в ДНР
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь совершили обстрел города Донецка и населенного пункта Горловка в Донецкой народной республике, выпущено 27 снарядов калибром 82 и 122 мм, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелы произошли в период с 20.30 по 21.16 (совпадает с мск).
Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7".
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Петр Попадюк