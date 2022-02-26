https://ria.ru/20220226/obstrel-1775304102.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, заявили в ДНР

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, заявили в ДНР

Украинские войска вновь совершили обстрел города Донецка и населенного пункта Горловка в Донецкой народной республике, выпущено 27 снарядов калибром 82 и 122... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T22:02

2022-02-26T22:02

2022-02-26T22:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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горловка

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россия

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь совершили обстрел города Донецка и населенного пункта Горловка в Донецкой народной республике, выпущено 27 снарядов калибром 82 и 122 мм, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По Донецку было выпущено 15 мин калибром 82 миллиметра. По пункту Горловка украинские военные выпустили 12 мин калибром 122 миллиметра.Обстрелы произошли в период с 20.30 по 21.16 (совпадает с мск).Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/spetsoperatsii-1775298586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, ситуация в днр и лнр, горловка, владимир путин, россия, зайцево, киев, донецкая народная республика