https://ria.ru/20220226/obstrel-1775288988.html
ВСУ обстреляли населенный пункт на окраине Донецка, сообщили в ДНР
ВСУ обстреляли населенный пункт на окраине Донецка, сообщили в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022
ВСУ обстреляли населенный пункт на окраине Донецка, сообщили в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Веселое на окраине Донецка снарядами калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T19:35
2022-02-26T19:35
2022-02-26T20:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
донецк (донецкая область)
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Веселое на окраине Донецка снарядами калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Опытное - н.п. Веселое: выпущено 7 снарядов калибром 152 мм", - говорится в заявлении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, донецк (донецкая область)
19:35 26.02.2022 (обновлено: 20:37 26.02.2022)
ВСУ обстреляли населенный пункт на окраине Донецка, сообщили в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли населенный пункт на окраине Донецка
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Веселое на окраине Донецка снарядами калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Опытное - н.п. Веселое: выпущено 7 снарядов калибром 152 мм", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик
, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева
, а рано утром 24 февраля Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины
. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.