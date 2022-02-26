ВСУ обстреляли вечером поселки Саханка и Октябрь в ДНР
ВСУ обстреляли вечером поселки Саханка и Октябрь в ДНР
Осколки снарядов
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из гранатометов населенные пункты Саханка и Октябрь, выпущено девять гранат, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Саханка: выпущено пять гранат из АГС… н.п. Октябрь: выпущено 4 гранаты из СПГ", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстрелы были зафиксированы в 15.30 и 17.00.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Давид Андриясов