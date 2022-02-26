https://ria.ru/20220226/obstrel-1775256228.html

Журналисты "Известий" попали под обстрел у города Счастье

Журналисты "Известий" попали под обстрел у города Счастье - РИА Новости, 26.02.2022

Журналисты "Известий" попали под обстрел у города Счастье

Журналисты "Известий" попали под обстрел рядом с городом Счастье в Донбассе, они не пострадали, им удалось укрыться в безопасном месте, сообщается в... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T14:52

2022-02-26T14:52

2022-02-26T14:55

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ситуация в днр и лнр

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россия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Журналисты "Известий" попали под обстрел рядом с городом Счастье в Донбассе, они не пострадали, им удалось укрыться в безопасном месте, сообщается в Telegram-канале издания.Сейчас народная милиция ЛНР штурмует Счастье - на местных интернет-форумах на эту тему шутят, что "Счастье не за горами" и "Счастье есть". Но штурм продвигается медленно - силовики окапывались все это время, стягивали артиллерию. По данным милиции, у них есть даже подземные коммуникации."Журналисты "Известий" попали под обстрел в поселке Веселая гора рядом с городом Счастье Луганской области. Корреспондент Денис Кулага и оператор Альфред Оя не пострадали. Они успели укрыться в безопасном месте", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220223/donetsk-1774573809.html

https://ria.ru/20220226/obstrel-1775248364.html

луганская область

россия

луганская народная республика

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Станислав Ванд

ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, луганская область, россия, луганская народная республика