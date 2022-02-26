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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/obstrel-1775256228.html
Журналисты "Известий" попали под обстрел у города Счастье
Журналисты "Известий" попали под обстрел у города Счастье - РИА Новости, 26.02.2022
Журналисты "Известий" попали под обстрел у города Счастье
Журналисты "Известий" попали под обстрел рядом с городом Счастье в Донбассе, они не пострадали, им удалось укрыться в безопасном месте, сообщается в... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:52
2022-02-26T14:55
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
луганская область
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Журналисты "Известий" попали под обстрел рядом с городом Счастье в Донбассе, они не пострадали, им удалось укрыться в безопасном месте, сообщается в Telegram-канале издания.Сейчас народная милиция ЛНР штурмует Счастье - на местных интернет-форумах на эту тему шутят, что "Счастье не за горами" и "Счастье есть". Но штурм продвигается медленно - силовики окапывались все это время, стягивали артиллерию. По данным милиции, у них есть даже подземные коммуникации."Журналисты "Известий" попали под обстрел в поселке Веселая гора рядом с городом Счастье Луганской области. Корреспондент Денис Кулага и оператор Альфред Оя не пострадали. Они успели укрыться в безопасном месте", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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луганская область
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ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, луганская область, россия, луганская народная республика
14:52 26.02.2022 (обновлено: 14:55 26.02.2022)
 
Журналисты "Известий" попали под обстрел у города Счастье

Журналисты "Известий" попали под обстрел рядом с городом Счастье

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Журналисты "Известий" попали под обстрел рядом с городом Счастье в Донбассе, они не пострадали, им удалось укрыться в безопасном месте, сообщается в Telegram-канале издания.
Сейчас народная милиция ЛНР штурмует Счастье - на местных интернет-форумах на эту тему шутят, что "Счастье не за горами" и "Счастье есть". Но штурм продвигается медленно - силовики окапывались все это время, стягивали артиллерию. По данным милиции, у них есть даже подземные коммуникации.
Здание Первого Республиканского телеканала в Донецке с поврежденными окнами - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
23 февраля, 19:25В мире
Журналисты "Звезды" попали под обстрел в ДНР
"Журналисты "Известий" попали под обстрел в поселке Веселая гора рядом с городом Счастье Луганской области. Корреспондент Денис Кулага и оператор Альфред Оя не пострадали. Они успели укрыться в безопасном месте", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Поврежденный дом в Донбассе - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
13:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В поселке Кировск в ЛНР при обстреле была повреждена газовая труба
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинЛуганская областьРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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