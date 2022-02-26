14:52 26.02.2022 (обновлено: 14:55 26.02.2022)
Журналисты "Известий" попали под обстрел у города Счастье
Журналисты "Известий" попали под обстрел рядом с городом Счастье
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Журналисты "Известий" попали под обстрел рядом с городом Счастье в Донбассе, они не пострадали, им удалось укрыться в безопасном месте, сообщается в Telegram-канале издания.
Сейчас народная милиция ЛНР штурмует Счастье - на местных интернет-форумах на эту тему шутят, что "Счастье не за горами" и "Счастье есть". Но штурм продвигается медленно - силовики окапывались все это время, стягивали артиллерию. По данным милиции, у них есть даже подземные коммуникации.
23 февраля, 19:25В миреЖурналисты "Звезды" попали под обстрел в ДНР
"Журналисты "Известий" попали под обстрел в поселке Веселая гора рядом с городом Счастье Луганской области. Корреспондент Денис Кулага и оператор Альфред Оя не пострадали. Они успели укрыться в безопасном месте", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Станислав Ванд