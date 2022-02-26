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ВСУ обстреляли поселок Зайцево в ДНР
ВСУ обстреляли поселок Зайцево в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022
ВСУ обстреляли поселок Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) на окраинах Горловки в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:46
2022-02-26T15:14
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) на окраинах Горловки в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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Игорь Тоноян
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в мире, донбасс, днр, украина
14:46 26.02.2022 (обновлено: 15:14 26.02.2022)
 
ВСУ обстреляли поселок Зайцево в ДНР

ВСУ обстреляли поселок Зайцево в ДНР

© Фото : аккаунт министерства обороны Украины на FacebookАртиллерия ВСУ
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Фото : аккаунт министерства обороны Украины на Facebook
Артиллерия ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) на окраинах Горловки в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Зайцево (южное): выпущено четыре мины калибром 120 мм", - говорится в заявлении представительства.
Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7".
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
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Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
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