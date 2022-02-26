https://ria.ru/20220226/obstrel-1775250194.html

На территорию Ростовской области упали мины, выпущенные со стороны Украины

На территорию Ростовской области упали мины, выпущенные со стороны Украины - РИА Новости, 26.02.2022

На территорию Ростовской области упали мины, выпущенные со стороны Украины

Три мины, выпущенные с территории Украины, упали на территорию России в Миллеровским районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе ФСБ."Двадцать шестого... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T14:06

2022-02-26T14:06

2022-02-26T15:07

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Три мины, выпущенные с территории Украины, упали на территорию России в Миллеровским районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе ФСБ."Двадцать шестого февраля пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области трех 120-миллиметровых мин", — говорится в сообщении.Добавляется, что разрушений и пострадавших нет, проводится проверка.Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик после их просьбы о помощи, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов сверху, сложить оружие и идти домой либо захватить власть в свои руки.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/kiev-1775245593.html

https://ria.ru/20220224/spetsoperatsiya-1774842392.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия