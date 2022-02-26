14:06 26.02.2022 (обновлено: 15:07 26.02.2022)
На территорию Ростовской области упали мины, выпущенные со стороны Украины
На территорию Ростовской области упали три мины, выпущенные со стороны Украины
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудники правоохранительных органов России на месте падения снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Сотрудники правоохранительных органов России на месте падения снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Три мины, выпущенные с территории Украины, упали на территорию России в Миллеровским районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе ФСБ.
"Двадцать шестого февраля пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области трех 120-миллиметровых мин", — говорится в сообщении.
Добавляется, что разрушений и пострадавших нет, проводится проверка.
"Двадцать шестого февраля пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области трех 120-миллиметровых мин", — говорится в сообщении.
Добавляется, что разрушений и пострадавших нет, проводится проверка.
Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик после их просьбы о помощи, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины.
Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов сверху, сложить оружие и идти домой либо захватить власть в свои руки.
Опубликовано: Дарья Буймова