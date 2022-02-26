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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/obstrel-1775250194.html
На территорию Ростовской области упали мины, выпущенные со стороны Украины
На территорию Ростовской области упали мины, выпущенные со стороны Украины - РИА Новости, 26.02.2022
На территорию Ростовской области упали мины, выпущенные со стороны Украины
Три мины, выпущенные с территории Украины, упали на территорию России в Миллеровским районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе ФСБ."Двадцать шестого... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:06
2022-02-26T15:07
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Три мины, выпущенные с территории Украины, упали на территорию России в Миллеровским районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе ФСБ."Двадцать шестого февраля пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области трех 120-миллиметровых мин", — говорится в сообщении.Добавляется, что разрушений и пострадавших нет, проводится проверка.Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик после их просьбы о помощи, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов сверху, сложить оружие и идти домой либо захватить власть в свои руки.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/kiev-1775245593.html
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Дарья Буймова
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происшествия
14:06 26.02.2022 (обновлено: 15:07 26.02.2022)
 
На территорию Ростовской области упали мины, выпущенные со стороны Украины

На территорию Ростовской области упали три мины, выпущенные со стороны Украины

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудники правоохранительных органов России на месте падения снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов России на месте падения снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Сотрудники правоохранительных органов России на месте падения снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Три мины, выпущенные с территории Украины, упали на территорию России в Миллеровским районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе ФСБ.

"Двадцать шестого февраля пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области трех 120-миллиметровых мин", — говорится в сообщении.

Добавляется, что разрушений и пострадавших нет, проводится проверка.
Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик после их просьбы о помощи, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины.
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Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов сверху, сложить оружие и идти домой либо захватить власть в свои руки.
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
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