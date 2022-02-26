13:52 26.02.2022 (обновлено: 15:40 26.02.2022)
В поселке Кировск в ЛНР при обстреле была повреждена газовая труба
В ЛНР сообщили о повреждении газовой трубы в поселке Кировск в ЛНР из-за обстрела
Поврежденный дом в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНК, 26 фев - РИА Новости. Газовая труба повреждена в поселке Кировск в ЛНР в результате обстрела со стороны украинских войск, без газа остались более 150 абонентов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представительство сообщало, что обстрел был зафиксирован в 11.55 в направлении н.п. Нижнее – н.п. Кировск, при обстреле применялись реактивные системы залпового огня "Град".
"В результате обстрела по территории республики повреждена газовая труба 215 мм. Без газа остались 158 абонентов н.п. Кировск", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Варвара Скокшина