10:30 26.02.2022 (обновлено: 10:31 26.02.2022)
Украинские военные обстреляли Васильевку, сообщили в ДНР
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Васильевку снарядами запрещенного калибра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в село Васильевка Донецкой области
Стела на въезде в село Васильевка Донецкой области
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Васильевка в ДНР, выпустили шесть снарядов запрещенного калибра 122 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что обстрел произведен со стороны населенного пункта Верхнеторецкое (северное).
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Станислав Ванд