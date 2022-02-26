https://ria.ru/20220226/obstrel-1775223817.html

Украинские войска обстреляли Горловку, сообщили в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку, сообщили в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022

Украинские войска обстреляли Горловку, сообщили в ДНР

Украинские войска совершили обстрел в направлении населенного пункта Горловка в ДНР, применяя снаряды запрещенного калибра, сообщает представительство... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T10:10

2022-02-26T10:10

2022-02-26T10:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

днр

ситуация в днр и лнр

горловка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_16262de115f0a52c9d250a3c00ff4322.jpg

ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска совершили обстрел в направлении населенного пункта Горловка в ДНР, применяя снаряды запрещенного калибра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:25 - н.п. Гладосово - н.п. Горловка, выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/donbass-1775222770.html

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, ситуация в днр и лнр, горловка