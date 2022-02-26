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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/obstrel-1775219006.html
В ДНР сообщили об обстреле Зайцево и Верхнеторецкого со стороны ВСУ
В ДНР сообщили об обстреле Зайцево и Верхнеторецкого со стороны ВСУ - РИА Новости, 26.02.2022
В ДНР сообщили об обстреле Зайцево и Верхнеторецкого со стороны ВСУ
Украинские войска обстреляли населенные пункты Зайцево и Верхнеторецкое в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T09:29
2022-02-26T09:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
зайцево
россия
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Зайцево и Верхнеторецкое в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщается, оба обстрела были зафиксированы в 8.30 в направлении населенных пунктов Верхнеторецкое (южное) и Зайцево (южное), выпущено 10 мин калибром 82 мм, применялось стрелковое вооружение.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/dnr-1775218001.html
донецкая народная республика
зайцево
россия
луганская народная республика
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Станислав Ванд
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, зайцево, россия, луганская народная республика
09:29 26.02.2022 (обновлено: 09:37 26.02.2022)
 
В ДНР сообщили об обстреле Зайцево и Верхнеторецкого со стороны ВСУ

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли населенные пункты Зайцево и Верхнеторецкое

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР на западной окраине Донецка на линии соприкосновения
Боец Народной милиции ДНР на западной окраине Донецка на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Зайцево и Верхнеторецкое в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщается, оба обстрела были зафиксированы в 8.30 в направлении населенных пунктов Верхнеторецкое (южное) и Зайцево (южное), выпущено 10 мин калибром 82 мм, применялось стрелковое вооружение.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие армии ДНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
09:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Войска ДНР продвинулись на шесть километров в направлении Новомайского
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинЗайцевоРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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