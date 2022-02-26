https://ria.ru/20220226/obstrel-1775219006.html

В ДНР сообщили об обстреле Зайцево и Верхнеторецкого со стороны ВСУ

В ДНР сообщили об обстреле Зайцево и Верхнеторецкого со стороны ВСУ - РИА Новости, 26.02.2022

В ДНР сообщили об обстреле Зайцево и Верхнеторецкого со стороны ВСУ

Украинские войска обстреляли населенные пункты Зайцево и Верхнеторецкое в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T09:29

2022-02-26T09:29

2022-02-26T09:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

владимир путин

зайцево

россия

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Зайцево и Верхнеторецкое в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщается, оба обстрела были зафиксированы в 8.30 в направлении населенных пунктов Верхнеторецкое (южное) и Зайцево (южное), выпущено 10 мин калибром 82 мм, применялось стрелковое вооружение.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/dnr-1775218001.html

донецкая народная республика

зайцево

россия

луганская народная республика

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, зайцево, россия, луганская народная республика