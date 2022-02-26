09:29 26.02.2022 (обновлено: 09:37 26.02.2022)
В ДНР сообщили об обстреле Зайцево и Верхнеторецкого со стороны ВСУ
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли населенные пункты Зайцево и Верхнеторецкое
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР на западной окраине Донецка на линии соприкосновения
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Зайцево и Верхнеторецкое в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщается, оба обстрела были зафиксированы в 8.30 в направлении населенных пунктов Верхнеторецкое (южное) и Зайцево (южное), выпущено 10 мин калибром 82 мм, применялось стрелковое вооружение.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Станислав Ванд