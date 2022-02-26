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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/obstrel-1775213994.html
ВСУ обстреляли Верхнеторецкое, заявили в ДНР
ВСУ обстреляли Верхнеторецкое, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022
ВСУ обстреляли Верхнеторецкое, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое (южное), выпущено 5 мин запрещенным минскими соглашениями калибром 120 мм, сообщает... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T08:45
2022-02-26T08:54
в мире
днр
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое (южное), выпущено 5 мин запрещенным минскими соглашениями калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщается, обстрел был зафиксирован в 7.45 со стороны населенного пункта Верхнеторецкое (северное).Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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РИА Новости
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в мире, днр, украина
08:45 26.02.2022 (обновлено: 08:54 26.02.2022)
 
ВСУ обстреляли Верхнеторецкое, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Верхнеторецкое минами запрещенного калибра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРемонт линии электропередач, поврежденной в результате обстрела
Ремонт линии электропередач, поврежденной в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ремонт линии электропередач, поврежденной в результате обстрела
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое (южное), выпущено 5 мин запрещенным минскими соглашениями калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщается, обстрел был зафиксирован в 7.45 со стороны населенного пункта Верхнеторецкое (северное).
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Тактика выжженной земли – ополченец ДНР рассказал, зачем ВСУ стреляют по мирным жителям - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
08:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ используют в Донбассе тактику выжженной земли, заявили в ДНР
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРУкраина
 
 
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