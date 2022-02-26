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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/oborona-1775247654.html
Эшелонированная оборона ВСУ практически пройдена, заявили в ДНР
Эшелонированная оборона ВСУ практически пройдена, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022
Эшелонированная оборона ВСУ практически пройдена, заявили в ДНР
Силы Донецкой народной республики расширяют наступательный плацдарм, эшелонированная оборона украинских войск практически пройдена, сообщил телеканалу "Россия... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T13:46
2022-02-26T14:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
эдуард басурин
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Силы Донецкой народной республики расширяют наступательный плацдарм, эшелонированная оборона украинских войск практически пройдена, сообщил телеканалу "Россия 1" официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Он отметил успешные наступательные операции."На юге успешно продвигается… Все, что запланировано по плану, оно идет. Мы расширяем плацдарм наступательный, населенные пункты, которые были за рекой Кальмиус, уже под нами. С некоторых они уходят. Я имею в виду Пищевки, Павлополь - они под нами. Из Гнутово они уходят, начинают концентрацию войск в районе Мариуполя. В сторону Волновахи мы тоже приближаемся. Сейчас становится легче, потому что та эшелонированная оборона, которая была за это время создана, мы ее прошли", - сказал Басурин.По его словам, силы ДНР начинают усиливать скорость и натиск передвижения.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, эдуард басурин, украина, вооруженные силы украины
13:46 26.02.2022 (обновлено: 14:25 26.02.2022)
 
Эшелонированная оборона ВСУ практически пройдена, заявили в ДНР

Народная милиция ДНР: эшелонированная оборона украинских войск практически пройдена

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные во время учений
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ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Силы Донецкой народной республики расширяют наступательный плацдарм, эшелонированная оборона украинских войск практически пройдена, сообщил телеканалу "Россия 1" официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Он отметил успешные наступательные операции.
"На юге успешно продвигается… Все, что запланировано по плану, оно идет. Мы расширяем плацдарм наступательный, населенные пункты, которые были за рекой Кальмиус, уже под нами. С некоторых они уходят. Я имею в виду Пищевки, Павлополь - они под нами. Из Гнутово они уходят, начинают концентрацию войск в районе Мариуполя. В сторону Волновахи мы тоже приближаемся. Сейчас становится легче, потому что та эшелонированная оборона, которая была за это время создана, мы ее прошли", - сказал Басурин.
По его словам, силы ДНР начинают усиливать скорость и натиск передвижения.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
13:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Володин сообщил, что Зеленский покинул Киев
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЭдуард БасуринУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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