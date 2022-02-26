https://ria.ru/20220226/oborona-1775247654.html

Эшелонированная оборона ВСУ практически пройдена, заявили в ДНР

Эшелонированная оборона ВСУ практически пройдена, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022

Эшелонированная оборона ВСУ практически пройдена, заявили в ДНР

Силы Донецкой народной республики расширяют наступательный плацдарм, эшелонированная оборона украинских войск практически пройдена, сообщил телеканалу "Россия... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T13:46

2022-02-26T13:46

2022-02-26T14:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

эдуард басурин

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Силы Донецкой народной республики расширяют наступательный плацдарм, эшелонированная оборона украинских войск практически пройдена, сообщил телеканалу "Россия 1" официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Он отметил успешные наступательные операции."На юге успешно продвигается… Все, что запланировано по плану, оно идет. Мы расширяем плацдарм наступательный, населенные пункты, которые были за рекой Кальмиус, уже под нами. С некоторых они уходят. Я имею в виду Пищевки, Павлополь - они под нами. Из Гнутово они уходят, начинают концентрацию войск в районе Мариуполя. В сторону Волновахи мы тоже приближаемся. Сейчас становится легче, потому что та эшелонированная оборона, которая была за это время создана, мы ее прошли", - сказал Басурин.По его словам, силы ДНР начинают усиливать скорость и натиск передвижения.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/zelenskiy-1775244614.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, эдуард басурин, украина, вооруженные силы украины