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Эшелонированная оборона ВСУ практически пройдена, заявили в ДНР
Эшелонированная оборона ВСУ практически пройдена, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022
Эшелонированная оборона ВСУ практически пройдена, заявили в ДНР
Силы Донецкой народной республики расширяют наступательный плацдарм, эшелонированная оборона украинских войск практически пройдена, сообщил телеканалу "Россия... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T13:46
2022-02-26T13:46
2022-02-26T14:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
эдуард басурин
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Силы Донецкой народной республики расширяют наступательный плацдарм, эшелонированная оборона украинских войск практически пройдена, сообщил телеканалу "Россия 1" официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Он отметил успешные наступательные операции."На юге успешно продвигается… Все, что запланировано по плану, оно идет. Мы расширяем плацдарм наступательный, населенные пункты, которые были за рекой Кальмиус, уже под нами. С некоторых они уходят. Я имею в виду Пищевки, Павлополь - они под нами. Из Гнутово они уходят, начинают концентрацию войск в районе Мариуполя. В сторону Волновахи мы тоже приближаемся. Сейчас становится легче, потому что та эшелонированная оборона, которая была за это время создана, мы ее прошли", - сказал Басурин.По его словам, силы ДНР начинают усиливать скорость и натиск передвижения.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, эдуард басурин, украина, вооруженные силы украины
13:46 26.02.2022 (обновлено: 14:25 26.02.2022)
Эшелонированная оборона ВСУ практически пройдена, заявили в ДНР
Народная милиция ДНР: эшелонированная оборона украинских войск практически пройдена