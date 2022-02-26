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Зеленский заявил, что предстоящая ночь будет тяжелой
Зеленский заявил, что предстоящая ночь будет тяжелой - РИА Новости, 26.02.2022
Зеленский заявил, что предстоящая ночь будет тяжелой
Владимир Зеленский заявил, что предстоящая ночь будет тяжелой, нельзя потерять Киев. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T01:27
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в мире
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украина
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что предстоящая ночь будет тяжелой, нельзя потерять Киев.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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в мире, россия, украина
01:27 26.02.2022 (обновлено: 01:28 26.02.2022)
 
Зеленский заявил, что предстоящая ночь будет тяжелой

Владимир Зеленский заявил, что предстоящая ночь будет тяжелой

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что предстоящая ночь будет тяжелой, нельзя потерять Киев.
"Должен сказать абсолютно откровенно, эта ночь будет более тяжелой, чем день. Под ударом многие города нашей страны... Особое внимание - Киеву. Нельзя потерять столицу... Этой ночью они пойдут на штурм", - сказал Зеленский в видеообращении.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
01:06
Зеленский заявил, что договорился с мировыми лидерами о новой помощи Киеву
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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