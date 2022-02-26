https://ria.ru/20220226/neft-1775206820.html

Аналитик заявил, что поставки российской нефти не станут ограничивать

Аналитик заявил, что поставки российской нефти не станут ограничивать - РИА Новости, 26.02.2022

Аналитик заявил, что поставки российской нефти не станут ограничивать

Поставки российской нефти не станут ограничивать в рамках международных санкций, хотя такие попытки могут быть предприняты, но это станет чувствительным шагом... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T05:31

2022-02-26T05:31

2022-02-26T05:31

цены на нефть

россия

германия

украина

евросоюз

северный поток — 2

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Поставки российской нефти не станут ограничивать в рамках международных санкций, хотя такие попытки могут быть предприняты, но это станет чувствительным шагом для Евросоюза, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Россия 24 февраля начала военную операцию демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом пакете санкций. Что касается энергетического сектора, то пока Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", но ограничений на поставки российских энергоносители введено не было.Евросоюз, по его словам, не заинтересован накладывать санкции на российские поставки любых энергоресурсов, потому что эти страны зависят от России в этом плане. "Санкции против поставок энергоресурсов из России не вводятся. Для многих стран ЕС это крайне чувствительная тема, если не сказать критическая", - подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20220225/tsena-1774944000.html

россия

германия

украина

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

цены на нефть, россия, германия, украина, евросоюз, северный поток — 2, санкции в отношении россии, в мире, экономика