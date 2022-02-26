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Аналитик заявил, что поставки российской нефти не станут ограничивать
Аналитик заявил, что поставки российской нефти не станут ограничивать - РИА Новости, 26.02.2022
Аналитик заявил, что поставки российской нефти не станут ограничивать
Поставки российской нефти не станут ограничивать в рамках международных санкций, хотя такие попытки могут быть предприняты, но это станет чувствительным шагом... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T05:31
2022-02-26T05:31
цены на нефть
россия
германия
украина
евросоюз
северный поток — 2
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Поставки российской нефти не станут ограничивать в рамках международных санкций, хотя такие попытки могут быть предприняты, но это станет чувствительным шагом для Евросоюза, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Россия 24 февраля начала военную операцию демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом пакете санкций. Что касается энергетического сектора, то пока Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", но ограничений на поставки российских энергоносители введено не было.Евросоюз, по его словам, не заинтересован накладывать санкции на российские поставки любых энергоресурсов, потому что эти страны зависят от России в этом плане. "Санкции против поставок энергоресурсов из России не вводятся. Для многих стран ЕС это крайне чувствительная тема, если не сказать критическая", - подчеркнул эксперт.
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цены на нефть, россия, германия, украина, евросоюз, северный поток — 2, санкции в отношении россии, в мире, экономика
05:31 26.02.2022
 
Аналитик заявил, что поставки российской нефти не станут ограничивать

Замглавы ФНЭБ Гривач: ограничения на поставки нефти из России были бы чувствительны для ЕС

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Поставки российской нефти не станут ограничивать в рамках международных санкций, хотя такие попытки могут быть предприняты, но это станет чувствительным шагом для Евросоюза, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Россия 24 февраля начала военную операцию демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом пакете санкций. Что касается энергетического сектора, то пока Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", но ограничений на поставки российских энергоносители введено не было.
"Кто-то, может быть, и хотел бы превратить Россию во второй Иран. Но при всем уважении к Исламской республике масштаб другой и политически, и стратегически, и по доле рынка. Хотя попытки, без сомнения, будут предприняты", - прокомментировал Гривач вопрос, могут ли последовать такие ограничения.
Евросоюз, по его словам, не заинтересован накладывать санкции на российские поставки любых энергоресурсов, потому что эти страны зависят от России в этом плане. "Санкции против поставок энергоресурсов из России не вводятся. Для многих стран ЕС это крайне чувствительная тема, если не сказать критическая", - подчеркнул эксперт.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
Цены на нефтьРоссияГерманияУкраинаЕвросоюзСеверный поток — 2Санкции в отношении РоссииВ миреЭкономика
 
 
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