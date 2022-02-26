20:57 26.02.2022 (обновлено: 21:49 26.02.2022)
Инициатива о вступлении Финляндии в НАТО поступила в парламент
Гражданская инициатива о вступлении Финляндии в НАТО поступила на рассмотрение в парламент
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
ХЕЛЬСИНКИ, 26 фев — РИА Новости. Гражданская инициатива о вступлении Финляндии в НАТО преодолела необходимый порог в 50 тысяч подписей и поступила на рассмотрение в парламент, следует из данных сайта kansalaisaloite ("гражданские инициативы").
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"Оборонные обязательства, гарантированные статьей 5 Договора НАТО, значительно повысят доверие к обороне Финляндии и сделают военно-техническое вмешательство иностранных держав гораздо более дорогостоящим и рискованным, чем сегодня", — утверждают они.
Инициативу создали 21 февраля. По состоянию на 21:00 26 февраля она набрала 50 570 подписей, их количество продолжает расти. Пока неизвестно, когда парламент рассмотрит это предложение.
Премьер-министр страны Санна Марин ранее заявила, что Хельсинки готов подать заявку на вступление в альянс, если встанет вопрос о национальной безопасности. По словам главы МИД Пекки Хаависто, Финляндия и Швеция поддерживают активные контакты с НАТО с 1994 года и продолжают обсуждать с альянсом вопросы европейской безопасности. Как отметил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, решение о подобном шаге — за этими странами, двери альянса остаются открытыми.
В конце прошлого года на фоне ухудшения отношений с Западом и обострения вокруг Украины Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток. Однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
В Москве считают, что позиция Вашингтона и Брюсселя идет вразрез со взятыми в рамках ОБСЕ обязательствами о неделимости безопасности: США и НАТО отстаивают свои интересы в ущерб другим.
Опубликовано: П. Попадюк