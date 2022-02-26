https://ria.ru/20220226/nato-1775296808.html

Инициатива о вступлении Финляндии в НАТО поступила в парламент

Инициатива о вступлении Финляндии в НАТО поступила в парламент - РИА Новости, 26.02.2022

Инициатива о вступлении Финляндии в НАТО поступила в парламент

Гражданская инициатива о вступлении Финляндии в НАТО преодолела необходимый порог в 50 тысяч подписей и поступила на рассмотрение в парламент, следует из данных РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T20:57

2022-02-26T20:57

2022-02-26T21:49

в мире

нато

финляндия

санна марин

нед прайс

сша

швеция

парламент финляндии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_0:230:3076:1960_1920x0_80_0_0_f59bb931404351ab58e9f119f41256dd.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 26 фев — РИА Новости. Гражданская инициатива о вступлении Финляндии в НАТО преодолела необходимый порог в 50 тысяч подписей и поступила на рассмотрение в парламент, следует из данных сайта kansalaisaloite ("гражданские инициативы").Как считают авторы, членство в НАТО юридически укрепит статус-кво и значительно повысит способность Финляндии защищаться от внешних угроз."Оборонные обязательства, гарантированные статьей 5 Договора НАТО, значительно повысят доверие к обороне Финляндии и сделают военно-техническое вмешательство иностранных держав гораздо более дорогостоящим и рискованным, чем сегодня", — утверждают они.Инициативу создали 21 февраля. По состоянию на 21:00 26 февраля она набрала 50 570 подписей, их количество продолжает расти. Пока неизвестно, когда парламент рассмотрит это предложение.Премьер-министр страны Санна Марин ранее заявила, что Хельсинки готов подать заявку на вступление в альянс, если встанет вопрос о национальной безопасности. По словам главы МИД Пекки Хаависто, Финляндия и Швеция поддерживают активные контакты с НАТО с 1994 года и продолжают обсуждать с альянсом вопросы европейской безопасности. Как отметил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, решение о подобном шаге — за этими странами, двери альянса остаются открытыми.В конце прошлого года на фоне ухудшения отношений с Западом и обострения вокруг Украины Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток. Однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.В Москве считают, что позиция Вашингтона и Брюсселя идет вразрез со взятыми в рамках ОБСЕ обязательствами о неделимости безопасности: США и НАТО отстаивают свои интересы в ущерб другим.

https://ria.ru/20220221/nato-1774186642.html

https://ria.ru/20220226/zakharova-1775295768.html

https://ria.ru/20220224/putin-1774621972.html

финляндия

сша

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, нато, финляндия, санна марин, нед прайс, сша, швеция, парламент финляндии