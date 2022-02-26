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Инициатива о вступлении Финляндии в НАТО поступила в парламент
Инициатива о вступлении Финляндии в НАТО поступила в парламент - РИА Новости, 26.02.2022
Инициатива о вступлении Финляндии в НАТО поступила в парламент
Гражданская инициатива о вступлении Финляндии в НАТО преодолела необходимый порог в 50 тысяч подписей и поступила на рассмотрение в парламент, следует из данных РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T20:57
2022-02-26T21:49
в мире
нато
финляндия
санна марин
нед прайс
сша
швеция
парламент финляндии
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 фев — РИА Новости. Гражданская инициатива о вступлении Финляндии в НАТО преодолела необходимый порог в 50 тысяч подписей и поступила на рассмотрение в парламент, следует из данных сайта kansalaisaloite ("гражданские инициативы").Как считают авторы, членство в НАТО юридически укрепит статус-кво и значительно повысит способность Финляндии защищаться от внешних угроз."Оборонные обязательства, гарантированные статьей 5 Договора НАТО, значительно повысят доверие к обороне Финляндии и сделают военно-техническое вмешательство иностранных держав гораздо более дорогостоящим и рискованным, чем сегодня", — утверждают они.Инициативу создали 21 февраля. По состоянию на 21:00 26 февраля она набрала 50 570 подписей, их количество продолжает расти. Пока неизвестно, когда парламент рассмотрит это предложение.Премьер-министр страны Санна Марин ранее заявила, что Хельсинки готов подать заявку на вступление в альянс, если встанет вопрос о национальной безопасности. По словам главы МИД Пекки Хаависто, Финляндия и Швеция поддерживают активные контакты с НАТО с 1994 года и продолжают обсуждать с альянсом вопросы европейской безопасности. Как отметил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, решение о подобном шаге — за этими странами, двери альянса остаются открытыми.В конце прошлого года на фоне ухудшения отношений с Западом и обострения вокруг Украины Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток. Однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.В Москве считают, что позиция Вашингтона и Брюсселя идет вразрез со взятыми в рамках ОБСЕ обязательствами о неделимости безопасности: США и НАТО отстаивают свои интересы в ущерб другим.
https://ria.ru/20220221/nato-1774186642.html
https://ria.ru/20220226/zakharova-1775295768.html
https://ria.ru/20220224/putin-1774621972.html
финляндия
сша
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в мире, нато, финляндия, санна марин, нед прайс, сша, швеция, парламент финляндии
20:57 26.02.2022 (обновлено: 21:49 26.02.2022)
 
Инициатива о вступлении Финляндии в НАТО поступила в парламент

Гражданская инициатива о вступлении Финляндии в НАТО поступила на рассмотрение в парламент

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 фев — РИА Новости. Гражданская инициатива о вступлении Финляндии в НАТО преодолела необходимый порог в 50 тысяч подписей и поступила на рассмотрение в парламент, следует из данных сайта kansalaisaloite ("гражданские инициативы").
Как считают авторы, членство в НАТО юридически укрепит статус-кво и значительно повысит способность Финляндии защищаться от внешних угроз.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 22:29
Произошло пять волн расширения НАТО, Россию обманули, заявил Путин
"Оборонные обязательства, гарантированные статьей 5 Договора НАТО, значительно повысят доверие к обороне Финляндии и сделают военно-техническое вмешательство иностранных держав гораздо более дорогостоящим и рискованным, чем сегодня", — утверждают они.
Инициативу создали 21 февраля. По состоянию на 21:00 26 февраля она набрала 50 570 подписей, их количество продолжает расти. Пока неизвестно, когда парламент рассмотрит это предложение.
Премьер-министр страны Санна Марин ранее заявила, что Хельсинки готов подать заявку на вступление в альянс, если встанет вопрос о национальной безопасности. По словам главы МИД Пекки Хаависто, Финляндия и Швеция поддерживают активные контакты с НАТО с 1994 года и продолжают обсуждать с альянсом вопросы европейской безопасности. Как отметил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, решение о подобном шаге — за этими странами, двери альянса остаются открытыми.
Военнослужащий Украины во время совместных военных учений Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 20:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В МИД ответили на обвинения НАТО в адрес России в агрессии
В конце прошлого года на фоне ухудшения отношений с Западом и обострения вокруг Украины Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток. Однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
В Москве считают, что позиция Вашингтона и Брюсселя идет вразрез со взятыми в рамках ОБСЕ обязательствами о неделимости безопасности: США и НАТО отстаивают свои интересы в ущерб другим.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 06:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Действия НАТО противоречат морали, заявил Путин
Опубликовано: П. Попадюк
 
В миреНАТОФинляндияСанна МаринНед ПрайсСШАШвецияПарламент Финляндии
 
 
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