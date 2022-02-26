https://ria.ru/20220226/narusheniya-1775202860.html
Небензя: резолюция по Украине не учитывала нарушений минских соглашений
Небензя: резолюция по Украине не учитывала нарушений минских соглашений - РИА Новости, 26.02.2022
Небензя: резолюция по Украине не учитывала нарушений минских соглашений
Блокированный Россией в СБ ООН проект резолюции США и Албании не учитывал факта постоянного нарушения Киевом минских соглашений, заявил на заседании Совбеза... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T03:10
2022-02-26T03:10
2022-02-26T03:10
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ООН, 26 фев – РИА Новости. Блокированный Россией в СБ ООН проект резолюции США и Албании не учитывал факта постоянного нарушения Киевом минских соглашений, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, за скобками осталось то, "как пришедшая к власти в результате неконституционного переворота в Киеве в феврале 2014 года майданная хунта развязала войну против жителей востока страны, обстреливали мирные кварталы из пушек и систем залпового огня и сбрасывали на дончан и луганчан бомбы"."Осталось за скобками то, как украинская власть при попустительстве своих западных покровителей последовательно и цинично уходила от выполнения минских договоренностей, стержневым элементом которых был прямой диалог с жителями востока страны", - заявил он.
https://ria.ru/20220226/moral-1775202491.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, украина, россия
Небензя: резолюция по Украине не учитывала нарушений минских соглашений
Постпред при ООН Небензя: резолюция по Украине не учитывала нарушений минских соглашений
ООН, 26 фев – РИА Новости. Блокированный Россией в СБ ООН проект резолюции США и Албании не учитывал факта постоянного нарушения Киевом минских соглашений, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Главная причина нашего негативного голосования – это не то, что есть в проекте, а то, чего там нет. Если бы его авторы попытались придать ему хотя бы отдаленно напоминающий сбалансированный документ вид, они не оставили бы за скобками вопросы, о которых нельзя забывать", - сказал Небензя.
По его словам, за скобками осталось то, "как пришедшая к власти в результате неконституционного переворота в Киеве
в феврале 2014 года майданная хунта развязала войну против жителей востока страны, обстреливали мирные кварталы из пушек и систем залпового огня и сбрасывали на дончан и луганчан бомбы".
"Осталось за скобками то, как украинская власть при попустительстве своих западных покровителей последовательно и цинично уходила от выполнения минских договоренностей, стержневым элементом которых был прямой диалог с жителями востока страны", - заявил он.