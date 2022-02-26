https://ria.ru/20220226/narusheniya-1775202860.html

Небензя: резолюция по Украине не учитывала нарушений минских соглашений

Небензя: резолюция по Украине не учитывала нарушений минских соглашений - РИА Новости, 26.02.2022

Небензя: резолюция по Украине не учитывала нарушений минских соглашений

Блокированный Россией в СБ ООН проект резолюции США и Албании не учитывал факта постоянного нарушения Киевом минских соглашений, заявил на заседании Совбеза... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T03:10

2022-02-26T03:10

2022-02-26T03:10

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ООН, 26 фев – РИА Новости. Блокированный Россией в СБ ООН проект резолюции США и Албании не учитывал факта постоянного нарушения Киевом минских соглашений, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, за скобками осталось то, "как пришедшая к власти в результате неконституционного переворота в Киеве в феврале 2014 года майданная хунта развязала войну против жителей востока страны, обстреливали мирные кварталы из пушек и систем залпового огня и сбрасывали на дончан и луганчан бомбы"."Осталось за скобками то, как украинская власть при попустительстве своих западных покровителей последовательно и цинично уходила от выполнения минских договоренностей, стержневым элементом которых был прямой диалог с жителями востока страны", - заявил он.

https://ria.ru/20220226/moral-1775202491.html

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Максим Горбачев

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