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Небензя: резолюция по Украине не учитывала нарушений минских соглашений
Небензя: резолюция по Украине не учитывала нарушений минских соглашений - РИА Новости, 26.02.2022
Небензя: резолюция по Украине не учитывала нарушений минских соглашений
Блокированный Россией в СБ ООН проект резолюции США и Албании не учитывал факта постоянного нарушения Киевом минских соглашений, заявил на заседании Совбеза... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T03:10
2022-02-26T03:10
в мире
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россия
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ООН, 26 фев – РИА Новости. Блокированный Россией в СБ ООН проект резолюции США и Албании не учитывал факта постоянного нарушения Киевом минских соглашений, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, за скобками осталось то, "как пришедшая к власти в результате неконституционного переворота в Киеве в феврале 2014 года майданная хунта развязала войну против жителей востока страны, обстреливали мирные кварталы из пушек и систем залпового огня и сбрасывали на дончан и луганчан бомбы"."Осталось за скобками то, как украинская власть при попустительстве своих западных покровителей последовательно и цинично уходила от выполнения минских договоренностей, стержневым элементом которых был прямой диалог с жителями востока страны", - заявил он.
https://ria.ru/20220226/moral-1775202491.html
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в мире, украина, россия
03:10 26.02.2022
 
Небензя: резолюция по Украине не учитывала нарушений минских соглашений

Постпред при ООН Небензя: резолюция по Украине не учитывала нарушений минских соглашений

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Василий Небензя
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ООН, 26 фев – РИА Новости. Блокированный Россией в СБ ООН проект резолюции США и Албании не учитывал факта постоянного нарушения Киевом минских соглашений, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Главная причина нашего негативного голосования – это не то, что есть в проекте, а то, чего там нет. Если бы его авторы попытались придать ему хотя бы отдаленно напоминающий сбалансированный документ вид, они не оставили бы за скобками вопросы, о которых нельзя забывать", - сказал Небензя.
По его словам, за скобками осталось то, "как пришедшая к власти в результате неконституционного переворота в Киеве в феврале 2014 года майданная хунта развязала войну против жителей востока страны, обстреливали мирные кварталы из пушек и систем залпового огня и сбрасывали на дончан и луганчан бомбы".
"Осталось за скобками то, как украинская власть при попустительстве своих западных покровителей последовательно и цинично уходила от выполнения минских договоренностей, стержневым элементом которых был прямой диалог с жителями востока страны", - заявил он.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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Небензя попросил постпреда США в ООН не читать морали по поводу вторжений
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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