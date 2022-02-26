https://ria.ru/20220226/narod-1775282653.html
Кадыров заявил, что Путин больше всех переживает за народ Украины
Кадыров заявил, что Путин больше всех переживает за народ Украины - РИА Новости, 26.02.2022
Кадыров заявил, что Путин больше всех переживает за народ Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уверен, что президент РФ Владимир Путин больше всех переживает за Украину и украинский народ. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T18:42
2022-02-26T18:42
2022-02-26T18:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
признание днр и лнр в россии
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 26 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уверен, что президент РФ Владимир Путин больше всех переживает за Украину и украинский народ.Кадыров на фоне ситуации на Украине в пятницу собрал в Грозном более десяти тысяч бойцов силовых структур Чечни. Он заявил, что 70 тысяч человек готовы добровольно сражаться за Россию."Клянусь, президент России Владимир Владимирович Путин больше всех переживает за Украину и украинский народ. Это я лично слышал, знаю и убежден на 100 процентов, настолько он беспокоится за украинский народ", - сказал Кадыров на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадыров заявил, что Путин больше всех переживает за народ Украины
Глава Чечни Кадыров заявил, что Путин больше всех переживает за народ Украины