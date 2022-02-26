https://ria.ru/20220226/narod-1775282653.html

Кадыров заявил, что Путин больше всех переживает за народ Украины

Кадыров заявил, что Путин больше всех переживает за народ Украины - РИА Новости, 26.02.2022

Кадыров заявил, что Путин больше всех переживает за народ Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уверен, что президент РФ Владимир Путин больше всех переживает за Украину и украинский народ. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T18:42

2022-02-26T18:42

2022-02-26T18:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

признание днр и лнр в россии

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 26 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уверен, что президент РФ Владимир Путин больше всех переживает за Украину и украинский народ.Кадыров на фоне ситуации на Украине в пятницу собрал в Грозном более десяти тысяч бойцов силовых структур Чечни. Он заявил, что 70 тысяч человек готовы добровольно сражаться за Россию."Клянусь, президент России Владимир Владимирович Путин больше всех переживает за Украину и украинский народ. Это я лично слышал, знаю и убежден на 100 процентов, настолько он беспокоится за украинский народ", - сказал Кадыров на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)