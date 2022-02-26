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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/narod-1775282653.html
Кадыров заявил, что Путин больше всех переживает за народ Украины
Кадыров заявил, что Путин больше всех переживает за народ Украины - РИА Новости, 26.02.2022
Кадыров заявил, что Путин больше всех переживает за народ Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уверен, что президент РФ Владимир Путин больше всех переживает за Украину и украинский народ. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T18:42
2022-02-26T18:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
признание днр и лнр в россии
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 26 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уверен, что президент РФ Владимир Путин больше всех переживает за Украину и украинский народ.Кадыров на фоне ситуации на Украине в пятницу собрал в Грозном более десяти тысяч бойцов силовых структур Чечни. Он заявил, что 70 тысяч человек готовы добровольно сражаться за Россию."Клянусь, президент России Владимир Владимирович Путин больше всех переживает за Украину и украинский народ. Это я лично слышал, знаю и убежден на 100 процентов, настолько он беспокоится за украинский народ", - сказал Кадыров на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
18:42 26.02.2022
 
Кадыров заявил, что Путин больше всех переживает за народ Украины

Глава Чечни Кадыров заявил, что Путин больше всех переживает за народ Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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ГРОЗНЫЙ, 26 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уверен, что президент РФ Владимир Путин больше всех переживает за Украину и украинский народ.
Кадыров на фоне ситуации на Украине в пятницу собрал в Грозном более десяти тысяч бойцов силовых структур Чечни. Он заявил, что 70 тысяч человек готовы добровольно сражаться за Россию.
"Клянусь, президент России Владимир Владимирович Путин больше всех переживает за Украину и украинский народ. Это я лично слышал, знаю и убежден на 100 процентов, настолько он беспокоится за украинский народ", - сказал Кадыров на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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